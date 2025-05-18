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Убойная трава против муравьев: мгновенно очистит огород от личинок и тли - сбегут с участка без оглядки

Убойная трава против муравьев: мгновенно очистит огород от личинок и тли - сбегут с участка без оглядки

11:28, 18 май 2025

Огородникам хорошо известно, как досаждают муравьи, вредя растениям и урожаю. Эти трудолюбивые насекомые создают целые колонии, переселяя на сельскохозяйственные культуры тлю и других вредителей. В борьбе с назойливыми муравьями важно применять эффективные, но в то же время безопасные для окружающей среды методы.

В первую очередь, следует создать для муравьев неблагоприятные условия обитания на участке. Избавиться от целой колонии навсегда практически невозможно, но можно убедить насекомых переселиться в другое, более подходящее для них место. Одним из проверенных природных средств является настой из полыни горькой.

Изготовление этого простого, но действенного отпугивающего состава не составит труда. Достаточно измельчить свежие стебли и листья полыни, наполнить ими наполовину ведро или другую емкость. Слегка примять растительную массу, чтобы она начала выделять сок, и залить холодной водой. Оставить настаиваться на 2-6 часов - и средство готово к применению.

Полученным ароматным настоем обильно полейте муравейники на участке. Резкий запах полыни для муравьев совершенно нестерпим, и они поспешат покинуть обработанную территорию вместе со всей колонией. Агроном Ксения Давыдова рекомендует держать наготове приготовленный настой, чтобы своевременно обрабатывать вновь появляющиеся муравейники. Это поможет сохранить огород в чистоте и избавиться от вредителей безопасным для растений способом.

Не стоит, однако, полностью избавляться от всех муравьев на участке. При умеренном присутствии эти насекомые могут приносить пользу, уничтожая гусениц, паутинных клещей и других опасных вредителей. Важно лишь вовремя определять момент, когда колонии муравьев размножаются слишком активно и угроза от них начинает перевешивать потенциальную пользу для огорода.

Муравьи возненавидят ваш участок: нужно лишь высадить это пахучее растение на грядках – эффект моментальный

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы муравьи
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