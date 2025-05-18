Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Дачный лайфхак деда-огородника: как простой уксус творит чудеса на грядках каждую весну

Дачный лайфхак деда-огородника: как простой уксус творит чудеса на грядках каждую весну

11:17, 18 май 2025

Заботливый садовод знает, что успех на грядках напрямую зависит от почвенных условий на участке. Один из ключевых факторов - уровень кислотности земли, который необходимо контролировать, особенно ранней весной перед началом посадок. Чрезмерно кислая среда негативно сказывается на развитии растений и может критически снизить будущий урожай.

Проверить кислотность почвы несложно, не требуется дорогостоящего оборудования. Достаточно воспользоваться обычным столовым уксусом из кухонных запасов. Нужно полить им небольшой участок незасаженной земли. Если почва отреагирует характерным шипением - значит, ее кислотность находится в допустимых пределах, дополнительных мер не требуется.

Однако, если после внесения уксуса никакой видимой реакции не наблюдается, это верный признак излишне кислой среды. В таком случае необходимо принять меры по ее раскислению. Для этого нужно посыпать проблемный участок содой, а затем хорошо пролить его водой, как при обычном поливе. Такая простая процедура поможет нормализовать кислотность почвы.

Справка. Промышленные садоводы для коррекции кислотности прибегают к известкованию. Слишком кислая среда препятствует обменным процессам в растениях, нарушает усвоение питательных веществ, что в конечном итоге негативно отражается на урожайности. Контроль и регулирование кислотности - залог здоровья культур и богатого сбора плодов.

Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения

Читайте также:

Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
Читайте также

Получите огромные кочаны капусты: перед посадкой полейте этой недорогой подкормкой – урожай побьёт все рекорды
Это интересно
Получите огромные кочаны капусты: перед посадкой полейте этой недорогой подкормкой – урожай побьёт все рекорды
Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку
Это интересно
Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку
Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения
Это интересно
Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения
Невероятный урожай: несколько простых правил посадки голубики
Это интересно
Невероятный урожай: несколько простых правил посадки голубики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен