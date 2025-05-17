Беру крапиву и готовлю вкуснейший весенний суп: домочадцы попросят добавки
17:14, 17 май 2025
Весна щедро одаривает нас не только яркими красками и пением птиц, но и дарами природы, которые не только радуют глаз, но и таят в себе огромную пользу для здоровья. Одним из таких даров является крапива – неприметное, но удивительно полезное растение, которое часто незаслуженно обходят стороной.
Сегодня мы предлагаем вам рецепт простого, но невероятно вкусного супа с крапивой, который не только станет украшением вашего обеденного стола, но и зарядит вас витаминами и минералами.
Ингредиенты:
- 50 г крапивы
- 400 г мясного бульона
- 10 г риса
- 10 г репчатого лука
- 30 г картофеля
- Соль и специи по вкусу
- Свежая зелень для подачи
Приготовление:
- Подготовим овощи. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелким кубиком. Картофель вымойте, очистите и нарежьте кубиками среднего размера.
- Сварим основу супа. В кастрюлю налейте мясной бульон и доведите его до кипения. Добавьте в кипящий бульон рис и нарезанный лук.
- Добавим крахмалистую нотку. Через 5 минут после добавления риса и лука положите в кастрюлю с бульоном кубики картофеля.
- Вкусим дар природы. Внимательно промойте свежую крапиву, удалив жесткие стебли. Нарежьте листья крапивы некрупно.
- Завершаем симфонию вкуса. За 10 минут до готовности супа добавьте в него нарезанную крапиву, соль и специи по вкусу.
- Подача. Готовый суп разлейте по порционным тарелкам и украсьте свежей зеленью.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в суп обжаренный на сливочном масле репчатый лук.
- Если вы не любите рис, его можно заменить перловкой или другой крупой по вашему вкусу.
- Для пикантности можно добавить в суп немного тертого имбиря или чеснока.
Крапива обладает множеством полезных свойств. Она богата витаминами A, C, E, K, а также железом, кальцием, калием и магнием.
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Автор: Алия Карачурина
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