Беру крапиву и готовлю вкуснейший весенний суп: домочадцы попросят добавки

17:14, 17 май 2025

Весна щедро одаривает нас не только яркими красками и пением птиц, но и дарами природы, которые не только радуют глаз, но и таят в себе огромную пользу для здоровья. Одним из таких даров является крапива – неприметное, но удивительно полезное растение, которое часто незаслуженно обходят стороной.

Сегодня мы предлагаем вам рецепт простого, но невероятно вкусного супа с крапивой, который не только станет украшением вашего обеденного стола, но и зарядит вас витаминами и минералами.

Ингредиенты:

50 г крапивы

400 г мясного бульона

10 г риса

10 г репчатого лука

30 г картофеля

Соль и специи по вкусу

Свежая зелень для подачи

Приготовление:

Подготовим овощи. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелким кубиком. Картофель вымойте, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Сварим основу супа. В кастрюлю налейте мясной бульон и доведите его до кипения. Добавьте в кипящий бульон рис и нарезанный лук. Добавим крахмалистую нотку. Через 5 минут после добавления риса и лука положите в кастрюлю с бульоном кубики картофеля. Вкусим дар природы. Внимательно промойте свежую крапиву, удалив жесткие стебли. Нарежьте листья крапивы некрупно. Завершаем симфонию вкуса. За 10 минут до готовности супа добавьте в него нарезанную крапиву, соль и специи по вкусу. Подача. Готовый суп разлейте по порционным тарелкам и украсьте свежей зеленью.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в суп обжаренный на сливочном масле репчатый лук.

Если вы не любите рис, его можно заменить перловкой или другой крупой по вашему вкусу.

Для пикантности можно добавить в суп немного тертого имбиря или чеснока.

Крапива обладает множеством полезных свойств. Она богата витаминами A, C, E, K, а также железом, кальцием, калием и магнием.

Автор: Алия Карачурина