Приклейте на окно: простой трюк с ватными дисками избавит от комаров раз и навсегда

11:02, 19 май 2025

В летнее время многие сталкиваются с проблемой проникновения в жилище назойливых насекомых, таких как комары и мошки. Даже самые качественные москитные сетки не всегда способны полностью изолировать дом от этих нежеланных гостей, ведь они умудряются пролезать через мельчайшие щели и отверстия. Однако находчивые хозяйки нашли простой и эффективный способ отпугнуть их при помощи ватных дисков и эфирных масел.

Одним из таких методов является разделение ватного диска пополам и нанесение на каждую половинку по 3 капли эфирного масла герани, гвоздики или мяты. Затем эти импровизированные ароматические диски приклеиваются к наружной стороне оконного стекла с помощью клея ПВА или карандаша. Исходящий от них натуральный аромат будет отпугивать нежелательных насекомых на значительном расстоянии.

Альтернативным вариантом служит приготовление спрея из 10 капель любого эфирного масла, разбавленных в стакане воды. Распыление полученного раствора на оконные рамы и откосы снаружи также создает ароматический барьер, через который насекомые не рискнут пролететь.

Следует, однако, помнить, что чрезмерное использование эфирных масел в закрытых пространствах может быть опасным для здоровья из-за высокой концентрации паров. Поэтому перед применением таких народных средств рекомендуется проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать нежелательных реакций организма.

Автор: Алия Карачурина

Фото: newsbash