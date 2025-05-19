Хитрый способ проверить натуральность молока: всего капля этой жидкости, и вы узнаете правду

10:46, 19 май 2025

Эксперты канала «Novate: Идеи для жизни» поделились элегантным и эффективным способом проверки молока на подлинность. Все, что вам понадобится — небольшая пластиковая бутылка с крышкой, немного молока и спирта, объем которого должен примерно вдвое превышать объем взятого молока.

Процесс невероятно прост. Перелейте молоко в бутылку, добавьте спирт и плотно закройте крышкой. Затем энергично встряхивайте содержимое в течение минуты и вылейте полученную смесь на тарелку. Если перед вами натуральное молоко, вы увидите крупные хлопья осадка на тарелке.

Отсутствие осадка, напротив, указывает на возможное разбавление молока водой с целью увеличения объема.

Справка: причиной выпадения осадка является химическая реакция между спиртом и жирными кислотами, присутствующими в натуральном молоке. Именно эта реакция приводит к образованию крупных хлопьев.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: mamydziecko.com