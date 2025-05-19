«Бетонная» почва станет черноземом: натуральная смесь, которая заставит огород плодоносить как никогда раньше

10:32, 19 май 2025

Почва – основа любого огорода или сада. Именно от ее качества зависит, насколько здорово будут расти растения, какими щедрыми окажутся плоды. Чернозем, богатый питательными веществами, считается лучшим грунтом, но он встречается лишь на ограниченных территориях России. Остальным приходится искать способы обогатить имеющийся грунт.

Многие опытные садоводы и огородники отказываются от агрессивной химии в пользу натуральных удобрений. Одной из уникальных и простых находок стала зола от сожженных шишек. Этот природный материал, доступный практически повсеместно, обладает поистине волшебными свойствами для почвы.

Золу от шишек можно смело рассыпать по участку и аккуратно перемешать с верхним слоем земли. Она идеально подходит для глинистых и тяжелых грунтов, улучшая их структуру и повышая плодородие. Это экологически чистое удобрение богато фосфором, калием и кальцием – основными элементами, необходимыми для здорового роста и обильного плодоношения растений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru