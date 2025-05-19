Гипертоникам на заметку: эта доступная ягода поможет укрепить сосуды и снизить давление

10:23, 19 май 2025

Если вы столкнулись с проблемой повышенного артериального давления и врачи диагностировали у вас гипертонию, важно уделить пристальное внимание своему рациону питания. Специалисты рекомендуют снизить потребление соли, сократить количество сладких блюд и уменьшить калорийность пищи. Также крайне важно включить в свой рацион сезонные фрукты и овощи, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами.

Кардиолог Ольга Молчанова выделяет крыжовник как особенно ценную ягоду, способную по содержанию полезных веществ сравниться даже с черной смородиной, известной своими целебными свойствами. Несмотря на это, в разгар сезона крыжовник нередко остается в тени, а дачники зачастую реализуют его по заниженным ценам, не осознавая истинной ценности этой ягоды.

Крыжовник является настоящим кладезем антиоксидантов, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья сосудов. Эти биологически активные соединения улучшают функцию эндотелия – внутренней выстилки кровеносных сосудов, что способствует укреплению их стенок и поддержанию нормального кровяного давления.

Примечательно, что даже после термической обработки крыжовник сохраняет большую часть своих полезных свойств. Это означает, что вы можете наслаждаться его вкусом и пользой, приготовив из ягод компоты, варенья или другие десерты, не опасаясь потери ценных питательных веществ.

Справка: История крыжовника берет свое начало в далеком 1536 году, когда эта ягода впервые упоминается во Франции. Спустя некоторое время ее кусты появились и в Германии, но наибольшую популярность крыжовник обрел в 16 веке в Англии. Сегодня же эта ягода незаслуженно обделена вниманием, несмотря на свои впечатляющие целебные свойства.

Статья носит информационный характер. Важно помнить, что любые рекомендации по питанию при гипертонии следует обсуждать с лечащим врачом для достижения наилучших результатов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru