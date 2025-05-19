Распрощайтесь с мышами навсегда: простой рецепт дармового порошка, который заставит грызунов возненавидеть ваш участок

10:16, 19 май 2025

Для многих садоводов и огородников проблема грызунов является настоящим бедствием. Эти маленькие создания способны нанести серьезный ущерб посевам и посадкам, уничтожая драгоценный урожай. Существуют проверенные методы борьбы с мышами, которые эффективны и безопасны для окружающей среды.

Эксперты телеграм-канала «Ода Даче» рекомендуют простой и действенный рецепт, не требующий покупки токсичных веществ. Все, что вам понадобится – обычная мука и борная кислота.

Приготовление приманки займет у вас буквально несколько минут. Смешайте муку и борную кислоту в равных пропорциях на тарелке или в любой другой емкости. Затем разместите приманку в местах обитания мышей, например, вблизи их нор или в укромных уголках, где вы замечали следы их активности.

Борная кислота, являясь слабой кислотой, обладает отпугивающим свойством для грызунов. Привлеченные запахом муки, мыши попробуют угощение, но вскоре покинут территорию, не желая больше беспокоиться из-за неприятного вкуса и воздействия борной кислоты. Этот метод безвреден для домашних животных и людей при условии соблюдения мер предосторожности.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru