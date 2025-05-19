Больше никогда не будете жаловаться на неурожай клубники: эта сладкая подкормка творит чудеса

10:14, 19 май 2025

Период цветения клубники – критический этап, требующий особого внимания и своевременных мер по стимулированию завязывания плодов. Опытные садоводы рекомендуют воспользоваться натуральным и безопасным методом – опрыскиванием растений медовой водой.

В литр теплой воды необходимо добавить столовую ложку натурального пчелиного меда и тщательно перемешать, чтобы мед полностью растворился. Полученный раствор следует перелить в опрыскиватель для удобства распыления.

Суть этого агроприема кроется в биологических особенностях клубники. Цветки этой культуры обоеполые, то есть имеют как мужские, так и женские репродуктивные органы. Однако для успешного оплодотворения и завязывания плодов растению необходима помощь насекомых-опылителей, переносящих пыльцу с одного цветка на другой.

Опрыскивание медовой водой по цветам клубники привлекает пчел, шмелей и других полезных насекомых, способствующих опылению. Сладкий аромат меда действует как природный стимулятор, побуждающий опылителей посещать клубничные грядки и активно переносить пыльцу, обеспечивая надежное оплодотворение и завязывание ягод.

Автор: Алия Карачурина