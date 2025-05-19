Кажутся безобидными, но провоцируют язву и рак - доктор назвал овощи-провокаторы, которые лучше забыть навсегда

10:05, 19 май 2025

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - распространенное заболевание, связанное с образованием язвенных дефектов на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Хотя это недуг может иметь разные причины, одним из ключевых факторов, способствующих его развитию и обострению, является неправильное питание. В худшем случае язва может повысить риск развития рака желудка, что делает вопрос соблюдения диеты особенно актуальным.

Специалист-гастроэнтеролог Андрей Макаренко подчеркивает, что пациентам с язвенной болезнью крайне важно тщательно контролировать свой рацион. По его словам, для предотвращения обострений и осложнений необходимо полностью исключить из употребления продукты, которые могут оказывать раздражающее действие на слизистую ЖКТ.

В первую очередь, специалист настоятельно рекомендует отказаться от переработанного красного мяса, копченостей и различных видов колбас. Эти продукты зачастую содержат большое количество соли, консервантов и других агрессивных ингредиентов, негативно влияющих на слизистую желудка и кишечника.

Кроме того, Макаренко советует минимизировать потребление бобовых культур и орехов. Хотя они и являются ценными источниками растительного белка, клетчатки и полезных жиров, их чрезмерное употребление может спровоцировать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт у пациентов с язвенными поражениями ЖКТ.

Не рекомендуется также злоупотреблять сладостями и кондитерскими изделиями, поскольку содержащиеся в них простые сахара замедляют процесс переваривания пищи, создавая дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Следует с осторожностью относиться и к некоторым видам овощей, например, редису, редьке, белокочанной капусте и брюкве. Несмотря на их пользу, значительное количество клетчатки в этих продуктах способно вызвать избыточное газообразование и дискомфорт у лиц, страдающих язвенным поражением ЖКТ.

Статья носит информационный характер. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом для составления персонализированного плана питания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru