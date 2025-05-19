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Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки

Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки

09:45, 19 май 2025

Для максимального цветения розам жизненно необходимы три основных элемента питания: фосфор, калий и азот. Фосфор способствует развитию корневой системы и формированию крепких стеблей, калий отвечает за общую жизнеспособность растения, а азот обеспечивает густую зеленую листву и пышное цветение. Обеспечив розам сбалансированное питание, садоводы могут добиться потрясающих результатов.

Ксения Давыдова рекомендует следующую схему подкормки роз. При появлении первых бутонов необходимо внести в грунт смесь, состоящую из столовой ложки суперфосфата и столовой ложки калийной селитры. Эти удобрения обеспечат розам необходимый запас питательных веществ для формирования крепких бутонов. Спустя две недели рекомендуется провести подкормку комплексным гранулированным удобрением «Кемира Универсал» в количестве одной столовой ложки. Через неделю после этого следует добавить в грунт столовую ложку калиймагнезии.

«Кемира Универсал» представляет собой высококачественное минеральное удобрение пролонгированного действия. Его состав богат фосфором, калием и азотом в оптимальном соотношении 2:2:1, что идеально подходит для роз. Агрономы особенно ценят это удобрение за отсутствие хлора в составе, что исключает риск повреждения растений. Для приготовления питательного раствора необходимо растворить указанные количества удобрений в 10 литрах воды. Готовый раствор следует полить под каждый куст розы в объеме 3 литра.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка розы
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