Буйное цветение петунии с ранней весны до поздней осени: техника черенкования для роскошных кустов

09:45, 19 май 2025

Многие садоводы сталкиваются с трудностями при выращивании петуний из семян. Нередко покупные семена обладают низкой всхожестью, а само растение может погибнуть при пересадке. Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно подготовить почву и следовать определенным правилам ухода на начальном этапе развития рассады.

Садовый эксперт Ксения Давыдова делится полезными рекомендациями по выбору грунта и размножению петуний черенкованием. По ее словам, идеальным субстратом для высадки семян петунии является торфяной грунт с добавлением перлита. Такой состав обеспечивает сбалансированный воздушно-водный режим, предотвращая пересыхание почвы.

Торфяные субстраты состоят из различных ингредиентов и предназначены для выращивания растений разных видов. Помимо торфа в их состав могут входить известь, песок, садовая земля и специальные добавки, придающие грунту нужные свойства.

После того, как рассада петунии окрепнет, Давыдова советует срезать черенки длиной 5-7 см, даже с образовавшимися бутонами. Это ускорит их укоренение. Затем необходимо хорошо увлажнить небольшие стаканчики объемом около 100 мл, опылить нижние концы черенков стимулятором корнеобразования и удалить нижние листочки. Обработанные черенки аккуратно сажают в увлажненный грунт на глубину до оставшихся листьев.

Завершающий этап черенкования предполагает еще один полив и накрытие рассады пленкой для создания парникового эффекта. Ежедневное проветривание и своевременный полив обеспечат оптимальные условия для укоренения. Через две недели пленку можно снять, и молодые растения будут готовы к дальнейшему уходу и высадке в открытый грунт.

Автор: Алия Карачурина