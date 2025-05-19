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Урожай в два раза быстрее: суперсредство без химии ускоряет рост растений и защищает от грибка

Урожай в два раза быстрее: суперсредство без химии ускоряет рост растений и защищает от грибка

09:35, 19 май 2025

Многие дачники и огородники упускают из виду ценный ресурс, который можно найти прямо на своей кухне. Молочная сыворотка, получаемая в процессе производства сыра, творога или казеина, зачастую выбрасывается как отход. Однако этот продукт может стать настоящим помощником в уходе за садом и огородом.

Агроном Ксения Давыдова рассказывает о полезных свойствах молочной сыворотки и способах ее применения на приусадебных участках.

Молочная сыворотка представляет собой жидкость, оставшуюся после процесса свертывания и отделения молока от творожной массы. В ее составе содержатся молочнокислые бактерии, способные сбраживать углеводы и способствовать образованию молочной кислоты. Именно эта кислота обладает свойством ускорять разложение органических материалов.

Наиболее распространенным применением молочной сыворотки является борьба с грибковыми заболеваниями растений. Разведенная в соотношении 1 часть сыворотки на 10 частей воды, она эффективно используется для опрыскивания в качестве средства против фитофтороза, мучнистой росы, фузариоза и других грибковых инфекций.

Однако сыворотка может принести пользу не только в качестве опрыскивателя. Ее также рекомендуется вылить непосредственно под корень растения. Это позволит повысить биологическую активность почвы, увеличить концентрацию гумуса и защитить корневую систему от патогенных микроорганизмов. Кроме того, внесение сыворотки в почву способствует ускорению созревания плодов примерно в два раза.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы подкормка сыворотка
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