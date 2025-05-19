Ни одной ягодки не достанется птицам: проверенный лайфхак избавит от атак пернатых на урожай

09:06, 19 май 2025

Созревание ягод – долгожданный момент для любого садовода. Однако спелыми плодами хотят полакомиться не только люди, но и пернатые. Скворцы, воробьи, дрозды и другие птицы, хотя и приносят пользу, уничтожая вредителей, могут стать настоящей проблемой, оставляя нас без урожая.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, делится простым и эффективным методом, который поможет вам защитить свои ягодные культуры от непрошеных гостей.

По ее совету необходимо натянуть между ягодными насаждениями леску или веревку, а затем прикрепить к ней блестящие полоски из обычной фольги .

Колеблясь на ветру, фольга начнет издавать шуршащие звуки и переливаться бликами на солнце. Такие зрительные и звуковые сигналы воспринимаются птицами как признаки опасности, из-за чего они предпочтут обходить ягодные угодья стороной, оставив в неприкосновенности урожай вишни, черешни, малины, смородины, крыжовника и других культур.

Автор: Алия Карачурина

Фото: fishki.net