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Веник как новенький: секретный способ чистки, о котором никто не знает

Веник как новенький: секретный способ чистки, о котором никто не знает

09:04, 19 май 2025

Со временем даже самый качественный веник начинает терять свои свойства, оставляя на полу грязные разводы и мусор. Однако есть простой и доступный способ вернуть ему первозданную чистоту и функциональность.

Для этого достаточно воспользоваться обычной крупнозернистой солью. Посыпьте ее на веник и оставьте на несколько часов, а лучше – на ночь. Пока вы отдыхаете, кристаллы соли будут трудиться, тщательно очищая и дезинфицируя каждое волокно веника, проникая даже в самые труднодоступные места.

Утром, после того как соль проделала свою работу, необходимо промыть веник, чтобы избежать распространения соли по дому.

Этот процесс можно значительно упростить, используя специальный раствор. В трех литрах теплой воды разведите полстакана соли и 500 мл уксуса. Опустите веник в приготовленный раствор и подержите его там в течение нескольких минут. Затем достаньте веник, дайте ему полностью высохнуть – и вуаля! Даже самый старый и потрепанный временем экземпляр обретет вторую жизнь, словно новый.

Справка. Слово "веник" имеет древнеславянские корни и буквально переводится как "пучок". На Руси веники издревле изготавливались из различных природных материалов, таких как прутья березы, зверобой, полынь, душица и камыш. В более поздние времена для их изготовления стали использовать растение сорго. Сегодня, помимо традиционных натуральных вариантов, широкое распространение получили веники из искусственной щетины. Тем не менее, натуральные веники остаются популярными благодаря своим уникальным "метущим" свойствам, которые сложно воспроизвести синтетическими аналогами.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лайфхаки веник уборка
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