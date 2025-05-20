Почему желтеют огурцы: агроном раскрыла главный секрет спасения урожая

12:00, 20 май 2025

Выращивание огурцов на даче – дело хлопотное, но благодарное. Однако многие садоводы сталкиваются с такой неприятностью, как пожелтение листьев огурцов после высадки в грунт.

На первый взгляд, причина кажется очевидной – слишком яркое солнце. Но не всегда виной всему погода. Как же разобраться, почему желтеют листья огурцов и что делать в этой ситуации?

Агроном Людмила Шубина делится секретами:

Секрет 1: Подходящий уровень влажности – залог здоровья огурцов

Оказывается, кусты огурцов очень чувствительны к уровню влажности почвы. Как недостаток, так и избыток влаги может привести к пожелтению листвы.

Что делать?

Найдите баланс : необходимо подобрать оптимальный режим полива, который обеспечит растениям достаточное количество воды, но не приведет к заболачиванию почвы.

: необходимо подобрать оптимальный режим полива, который обеспечит растениям достаточное количество воды, но не приведет к заболачиванию почвы. Наблюдайте за реакцией: следите за состоянием листьев огурцов после каждого полива. Если пожелтение усиливается, значит, вы переборщили с водой.

Секрет 2: не все желтое – от солнца

Помимо проблем с влажностью, желтые пятна на листьях огурцов могут сигнализировать о более серьезной угрозе – заражении паутинным клещом.

Как распознать вредителя?

Паутинка: Тонкая паутинка на листьях – один из главных признаков присутствия клеща. Мелкие точки: присмотритесь к листьям. Если вы заметите мелкие желтые или коричневые точки, это верный признак того, что растение поражено вредителем.

Что делать?

Борьба с клещом: при обнаружении признаков заражения необходимо срочно удалить пораженные листья и обработать кусты инсектицидом.

Помните: Своевременная диагностика и правильные меры помогут сохранить ваши огурцы здоровыми и обеспечат богатый урожай.

Автор: Алия Карачурина