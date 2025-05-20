Почему желтеют огурцы: агроном раскрыла главный секрет спасения урожая
12:00, 20 май 2025
Выращивание огурцов на даче – дело хлопотное, но благодарное. Однако многие садоводы сталкиваются с такой неприятностью, как пожелтение листьев огурцов после высадки в грунт.
На первый взгляд, причина кажется очевидной – слишком яркое солнце. Но не всегда виной всему погода. Как же разобраться, почему желтеют листья огурцов и что делать в этой ситуации?
Агроном Людмила Шубина делится секретами:
Секрет 1: Подходящий уровень влажности – залог здоровья огурцов
Оказывается, кусты огурцов очень чувствительны к уровню влажности почвы. Как недостаток, так и избыток влаги может привести к пожелтению листвы.
Что делать?
- Найдите баланс: необходимо подобрать оптимальный режим полива, который обеспечит растениям достаточное количество воды, но не приведет к заболачиванию почвы.
- Наблюдайте за реакцией: следите за состоянием листьев огурцов после каждого полива. Если пожелтение усиливается, значит, вы переборщили с водой.
Секрет 2: не все желтое – от солнца
Помимо проблем с влажностью, желтые пятна на листьях огурцов могут сигнализировать о более серьезной угрозе – заражении паутинным клещом.
Как распознать вредителя?
- Паутинка: Тонкая паутинка на листьях – один из главных признаков присутствия клеща.
- Мелкие точки: присмотритесь к листьям. Если вы заметите мелкие желтые или коричневые точки, это верный признак того, что растение поражено вредителем.
Что делать?
Борьба с клещом: при обнаружении признаков заражения необходимо срочно удалить пораженные листья и обработать кусты инсектицидом.
Помните: Своевременная диагностика и правильные меры помогут сохранить ваши огурцы здоровыми и обеспечат богатый урожай.
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