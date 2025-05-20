Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт

11:49, 20 май 2025

Представьте себе ситуацию: вам нужно срочно приготовить вкусный и сытный салат, но времени в обрез. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который спасет вас в такой ситуации.

Этот салат из простых ингредиентов не только невероятно вкусный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Вам понадобится всего 5 минут, и на вашем столе будет красоваться блюдо, которое вызовет восторг у ваших гостей.

Ингредиенты:

200 г консервированного зеленого горошка

2 яйца

1 морковь

50 г твердого сыра

Небольшой пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)

1 ст. л. майонеза

0,5 ч. л. горчицы

2 зубчика чеснока

1 ст. л. соевого соуса

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Это займет 8 минут. Остудите их, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Переложите яйца в салатник. Натрите морковь на мелкой терке, а сыр - на крупной. Добавьте их к яйцам. Слейте жидкость с зеленого горошка и отправьте его в салатник. Мелко порубите зелень. Добавьте ее к майонезу, горчице, измельченному чесноку и соевому соусу. Тщательно перемешайте. Заправьте салат получившимся соусом и аккуратно перемешайте.

Вот и все! Ваш волшебный салат готов.

Советы:

Для более пикантного вкуса можно добавить в салат маринованный лук или оливки.

Если у вас нет времени отваривать яйца, можете использовать копченый куриный или ветчинный филе.

Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Попробуйте этот простой рецепт, и вы убедитесь, что приготовить вкусный и сытный салат за 5 минут - это реально!

Автор: Алия Карачурина

Фото: saltysidedish.com