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Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт

Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт

11:49, 20 май 2025

Представьте себе ситуацию: вам нужно срочно приготовить вкусный и сытный салат, но времени в обрез. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который спасет вас в такой ситуации.

Этот салат из простых ингредиентов не только невероятно вкусный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Вам понадобится всего 5 минут, и на вашем столе будет красоваться блюдо, которое вызовет восторг у ваших гостей.

Ингредиенты:

  • 200 г консервированного зеленого горошка
  • 2 яйца
  • 1 морковь
  • 50 г твердого сыра
  • Небольшой пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
  • 1 ст. л. майонеза
  • 0,5 ч. л. горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. соевого соуса

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую. Это займет 8 минут. Остудите их, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Переложите яйца в салатник.
  2. Натрите морковь на мелкой терке, а сыр - на крупной. Добавьте их к яйцам.
  3. Слейте жидкость с зеленого горошка и отправьте его в салатник.
  4. Мелко порубите зелень. Добавьте ее к майонезу, горчице, измельченному чесноку и соевому соусу. Тщательно перемешайте.
  5. Заправьте салат получившимся соусом и аккуратно перемешайте.

Вот и все! Ваш волшебный салат готов.

Советы:

  • Для более пикантного вкуса можно добавить в салат маринованный лук или оливки.
  • Если у вас нет времени отваривать яйца, можете использовать копченый куриный или ветчинный филе.
  • Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Попробуйте этот простой рецепт, и вы убедитесь, что приготовить вкусный и сытный салат за 5 минут - это реально!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: saltysidedish.com
Теги: рецепты салат
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