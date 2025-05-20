Изумительный салат из горошка и сыра: гости будут просить добавки и рецепт
11:49, 20 май 2025
Представьте себе ситуацию: вам нужно срочно приготовить вкусный и сытный салат, но времени в обрез. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который спасет вас в такой ситуации.
Этот салат из простых ингредиентов не только невероятно вкусный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Вам понадобится всего 5 минут, и на вашем столе будет красоваться блюдо, которое вызовет восторг у ваших гостей.
Ингредиенты:
- 200 г консервированного зеленого горошка
- 2 яйца
- 1 морковь
- 50 г твердого сыра
- Небольшой пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
- 1 ст. л. майонеза
- 0,5 ч. л. горчицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. соевого соуса
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. Это займет 8 минут. Остудите их, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Переложите яйца в салатник.
- Натрите морковь на мелкой терке, а сыр - на крупной. Добавьте их к яйцам.
- Слейте жидкость с зеленого горошка и отправьте его в салатник.
- Мелко порубите зелень. Добавьте ее к майонезу, горчице, измельченному чесноку и соевому соусу. Тщательно перемешайте.
- Заправьте салат получившимся соусом и аккуратно перемешайте.
Вот и все! Ваш волшебный салат готов.
Советы:
- Для более пикантного вкуса можно добавить в салат маринованный лук или оливки.
- Если у вас нет времени отваривать яйца, можете использовать копченый куриный или ветчинный филе.
- Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Попробуйте этот простой рецепт, и вы убедитесь, что приготовить вкусный и сытный салат за 5 минут - это реально!
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Автор: Алия Карачурина
Фото: saltysidedish.com
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