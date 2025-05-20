Эти растения не переносят заморозков: как спасти урожай - советы агронома
11:30, 20 май 2025
В мае, когда природа уже пробудилась от зимнего сна, и садоводы с надеждой ожидают первых плодов, коварная погода может преподнести неприятный сюрприз – возвратные заморозки.
Эти непродолжительное, но коварное понижение температуры, чаще всего случающееся ночью у поверхности земли, способно погубить юные растения, не успевшие окрепнуть.
Особенно уязвимы перед холодами:
- Огурцы, помидоры, баклажаны и перцы: нежные ростки этих теплолюбивых культур могут погибнуть даже при небольшом минусе.
- Плодовые деревья и кустарники: если заморозки настигают их до цветения, то серьезной угрозы нет, так как они достаточно устойчивы к низким температурам.
- Лук, чеснок, редис: эти культуры, наоборот, закаляются от кратковременного похолодания, становясь более крепкими и устойчивыми к болезням.
Опытный агроном Людмила Шубина делится советами, как защитить урожай от майских заморозков:
- Укрытие нетканым материалом или пленкой: самый простой и доступный способ защитить теплолюбивые культуры.
- Полив теплой водой: перед заморозками обильно полейте грядки теплой водой. Нагретая влажная земля дольше сохраняет тепло, защищая корни растений.
- Дымовые завесы: в случае сильного похолодания можно развести костры или использовать дымовые шашки, чтобы создать защитную дымовую завесу над растениями.
- Закаливание: постепенное приучение рассады к пониженным температурам перед высадкой в открытый грунт.
Помните, что даже слабые заморозки могут нанести ощутимый ущерб. Поэтому, зная прогноз погоды, всегда лучше перестраховаться и принять меры по защите своих зеленых питомцев.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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