Эти растения не переносят заморозков: как спасти урожай - советы агронома

11:30, 20 май 2025

В мае, когда природа уже пробудилась от зимнего сна, и садоводы с надеждой ожидают первых плодов, коварная погода может преподнести неприятный сюрприз – возвратные заморозки.

Эти непродолжительное, но коварное понижение температуры, чаще всего случающееся ночью у поверхности земли, способно погубить юные растения, не успевшие окрепнуть.

Особенно уязвимы перед холодами:

Огурцы, помидоры, баклажаны и перцы : нежные ростки этих теплолюбивых культур могут погибнуть даже при небольшом минусе.

: нежные ростки этих теплолюбивых культур могут погибнуть даже при небольшом минусе. Плодовые деревья и кустарники : если заморозки настигают их до цветения, то серьезной угрозы нет, так как они достаточно устойчивы к низким температурам.

: если заморозки настигают их до цветения, то серьезной угрозы нет, так как они достаточно устойчивы к низким температурам. Лук, чеснок, редис: эти культуры, наоборот, закаляются от кратковременного похолодания, становясь более крепкими и устойчивыми к болезням.

Опытный агроном Людмила Шубина делится советами, как защитить урожай от майских заморозков:

Укрытие нетканым материалом или пленкой: самый простой и доступный способ защитить теплолюбивые культуры. Полив теплой водой: перед заморозками обильно полейте грядки теплой водой. Нагретая влажная земля дольше сохраняет тепло, защищая корни растений. Дымовые завесы: в случае сильного похолодания можно развести костры или использовать дымовые шашки, чтобы создать защитную дымовую завесу над растениями. Закаливание: постепенное приучение рассады к пониженным температурам перед высадкой в открытый грунт.

Помните, что даже слабые заморозки могут нанести ощутимый ущерб. Поэтому, зная прогноз погоды, всегда лучше перестраховаться и принять меры по защите своих зеленых питомцев.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru