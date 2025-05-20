Легкое похудение без усилий: врачи назвали волшебный витамин

11:14, 20 май 2025

Стремясь к стройной фигуре люди готовы пробовать различные методы, и одним из них является прием Омега-3. Но так ли эффективен этот метод? Давайте разберемся вместе с врачами-диетологами.

Омега-3 для подавления аппетита и контроля веса

Согласно опросу, проведенному порталом ngs24.ru среди диетологов, прием Омега-3 перед едой может стать эффективным помощником в борьбе с лишним весом. Эта ценная добавка способна подавлять аппетит, тем самым помогая контролировать порции и снижать потребление калорий.

Омега-3: не только для похудения

Помимо помощи в снижении веса, Омега-3 обладает целым рядом других полезных свойств. Диетолог Ольга Цимбалова отмечает положительное влияние этой добавки на здоровье глаз, сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Она также рекомендует включить Омега-3 в свой рацион в качестве профилактики ожирения.

Дозировка Омега-3 для разных возрастов

Дети до 1 года: 300 мг

Дети 1-3 года: 500 мг

Дети 3-6 лет: 750 мг

Дети 7-18 лет: 1000 мг

Взрослые: 1000-2000 мг

Омега-3 для красоты кожи и волос

Дерматолог Наталья Стадухина считает, что прием Омега-3 может стать настоящим спасением для людей, страдающих от сухости кожи и высыпаний.

В свою очередь, врач-трихолог Анна Барило рекомендует Омега-3 для улучшения роста и состояния волос.

Омега-3: важный элемент здорового питания

Важно помнить, что Омега-3 - это не волшебная таблетка для похудения. Она является лишь одним из элементов комплексного подхода к коррекции веса, который должен включать в себя сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.

Справка: Омега-3 - это незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормальной работы всего организма.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru