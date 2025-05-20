Необычный стимулятор роста: сосед-дачник всю весну подсыпал в бочку для полива это средство – были изумлены результатом

10:55, 20 май 2025

Хотите, чтобы ваши грядки ломились от спелых плодов, а зелень радовала глаз сочной зеленью? Опытные дачники делятся секретом: янтарная кислота станет настоящим эликсиром для ваших овощных культур.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует не лениться и обогащать воду для полива этим ценным веществом.

«Всего 5 граммов янтарной кислоты на 10 литров воды на 1 квадратный метр — и ваши растения получат заряд бодрости,» — делится эксперт.

Как же правильно использовать янтарную кислоту для стимуляции роста?

Для полива : растворите 5 граммов порошка в 10 литрах воды и тщательно перемешайте. Полученным раствором еженедельно поливайте ваши овощные грядки.

: растворите 5 граммов порошка в 10 литрах воды и тщательно перемешайте. Полученным раствором еженедельно поливайте ваши овощные грядки. Для опрыскивания: разведите 1 грамм янтарной кислоты в 1 литре воды. Этим раствором опрыскивайте растения до середины лета, стимулируя рост молодых побегов, цветение и плодообразование.

Янтарная кислота — это не просто удобрение, а настоящий природный стимулятор, который:

Ускоряет рост и развитие растений.

Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям.

Укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Стимулирует цветение и плодообразование.

Улучшает вкусовые качества плодов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: pxhere.com