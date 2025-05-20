Удивите соседей урожаем: простой рецепт бесплатного удобрения для томатов из обычной травы

10:44, 20 май 2025

Томат, он же помидор – это не просто вкусный овощ, но и настоящее украшение любого огорода. А вырастить его сочным, ароматным и в изобилии – мечта каждого садовода.

Сегодня мы поделимся секретом, который поможет вам добиться желаемого урожая – это чудодейственное травяное удобрение.

В начале мая, когда на дачных участках кипит работа, не стоит торопиться выбрасывать скошенную траву. Она станет настоящим кладом для ваших помидоров.

Садовод Виктория Радзевская делится своим проверенным рецептом.

Рецепт травяного удобрения

Возьмите бочку и наполните ее на треть скошенной травой. Не бойтесь использовать разные виды травы, чем больше разнообразия, тем богаче будет состав удобрения. Залейте траву водой доверху. Оставьте бочку в теплом месте на 5-7 дней. За это время начнется процесс брожения, в результате которого образуется ценнейшее удобрение для ваших томатов. По истечении 5-7 дней процедите настойку. Для этого извлеките из бочки траву, а полученную жидкость разбавьте в соотношении 1 литр настойки на 10 литров воды.

Применение:

Готовым травяным настоем можно поливать помидоры под корень. Это "зеленое удобрение" станет настоящим эликсиром для ваших растений, стимулируя их рост, повышая устойчивость к болезням и вредителям, а также делая вкус плодов более насыщенным.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru