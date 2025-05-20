Секрет советских хозяек: как сделать белье мягким и ярким без химии?
10:30, 20 май 2025
Сохранить яркость цветных вещей, избавиться от пятен и сделать белье мягким — мечта каждой хозяйки. Не всегда покупные средства справляются со всеми задачами. А знаете ли вы, что обычная соль, которая есть на каждой кухне, может стать вашим секретным оружием в борьбе за чистоту и красоту ваших вещей?
Опытный лайфхакер, автор Дзен-канала «Хозяйка уюта», поделилась советом, который она переняла из старых советских журналов. Речь идет о добавлении соли в стиральную машину.
Соль — это не только вкусовая добавка, но и универсальное средство для уборки. Она обладает множеством полезных свойств, которые пригодятся и в стирке:
- Сохраняет цвет ткани. Цветные и черные вещи после стирки с солью не теряют яркости и насыщенности, а белые становятся белоснежными.
- Действует как пятновыводитель. Соль помогает удалить свежие пятна от кофе, чая, вина, травы и других загрязнений.
- Смягчает воду. Жесткая вода негативно влияет на качество стирки, делая белье грубым и жёстким. Соль же, наоборот, смягчает воду, делая вещи более мягкими и приятными на ощупь.
- Дезинфицирует. Соль обладает антибактериальным эффектом, что помогает устранить неприятные запахи и дезинфицировать белье.
Как использовать соль при стирке
- Для цветного и белого белья: добавьте 1 чайную ложку соли в барабан стиральной машины вместе с порошком на сухое белье.
- Для полоскания: добавьте ½ чайной ложки соли в отсек для полоскания.
Важно! Соль не стоит использовать при стирке вещей из деликатных тканей, таких как шерсть и шелк.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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