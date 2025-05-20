Секрет советских хозяек: как сделать белье мягким и ярким без химии?

10:30, 20 май 2025

Сохранить яркость цветных вещей, избавиться от пятен и сделать белье мягким — мечта каждой хозяйки. Не всегда покупные средства справляются со всеми задачами. А знаете ли вы, что обычная соль, которая есть на каждой кухне, может стать вашим секретным оружием в борьбе за чистоту и красоту ваших вещей?

Опытный лайфхакер, автор Дзен-канала «Хозяйка уюта», поделилась советом, который она переняла из старых советских журналов. Речь идет о добавлении соли в стиральную машину.

Соль — это не только вкусовая добавка, но и универсальное средство для уборки. Она обладает множеством полезных свойств, которые пригодятся и в стирке:

Сохраняет цвет ткани . Цветные и черные вещи после стирки с солью не теряют яркости и насыщенности, а белые становятся белоснежными.

. Цветные и черные вещи после стирки с солью не теряют яркости и насыщенности, а белые становятся белоснежными. Действует как пятновыводитель . Соль помогает удалить свежие пятна от кофе, чая, вина, травы и других загрязнений.

. Соль помогает удалить свежие пятна от кофе, чая, вина, травы и других загрязнений. Смягчает воду . Жесткая вода негативно влияет на качество стирки, делая белье грубым и жёстким. Соль же, наоборот, смягчает воду, делая вещи более мягкими и приятными на ощупь.

. Жесткая вода негативно влияет на качество стирки, делая белье грубым и жёстким. Соль же, наоборот, смягчает воду, делая вещи более мягкими и приятными на ощупь. Дезинфицирует. Соль обладает антибактериальным эффектом, что помогает устранить неприятные запахи и дезинфицировать белье.

Как использовать соль при стирке

Для цветного и белого белья : добавьте 1 чайную ложку соли в барабан стиральной машины вместе с порошком на сухое белье.

: добавьте 1 чайную ложку соли в барабан стиральной машины вместе с порошком на сухое белье. Для полоскания: добавьте ½ чайной ложки соли в отсек для полоскания.

Важно! Соль не стоит использовать при стирке вещей из деликатных тканей, таких как шерсть и шелк.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru