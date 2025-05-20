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Сердце скажет «спасибо»: 5 продуктов, которые помогут снизить давление без лекарств

Сердце скажет «спасибо»: 5 продуктов, которые помогут снизить давление без лекарств

10:23, 20 май 2025

Здоровое питание — это не просто модное веяние, а жизненная необходимость, особенно для людей, страдающих гипертонией.

К сожалению, некоторые продукты негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а другие, наоборот, способны оздоравливать ее.

О том, какие продукты должны стать постоянными гостями на столе людей с высоким давлением, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

Секрет прост — калий!

Одним из главных «друзей» сердца является калий. Он нормализует артериальное давление, действуя как антагонист натрия. Регулярное употребление продуктов, богатых калием, способно значительно снизить показатели тонометра.

Чем же пополнить запасы калия?

Сухофрукты: чернослив, курага, изюм — эти вкусные и полезные продукты должны стать частью вашего рациона. Эффект от их употребления не будет сиюминутным, но при регулярном потреблении вы обязательно заметите улучшение.

Важно!

  • Нормальным считается давление, при котором систолические показатели не превышают 139 мм рт. ст.
  • Диагноз «артериальная гипертония» ставится при регулярном повышении давления выше 140 мм рт. ст.

Помните: данная статья носит рекомендательный характер. Перед внесением изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье гипертония
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