Муравьев с тлей сдует за одну ночь: нужно лишь 100 грамм этого средства – опытные огородники запасаются им сразу
10:20, 20 май 2025
Муравьи — коварные вредители, способные не только похитить плоды вашего труда, но и погубить весь урожай. Эти насекомые, селясь в теплице, не только досаждают своим присутствием, но и наносят непоправимый ущерб, уничтожая полезных насекомых и разнося тлю.
Опытный огородник и автор популярного Дзен-канала «Анастасия BORSCH-TV» делится действенным методом борьбы с муравьями, не прибегая к радикальным мерам.
Вместо того, чтобы бездумно уничтожать муравейники, Анастасия предлагает хитрый план, основанный на привлечении естественных врагов муравьев — божьих коровок.
Вам понадобится:
- 100 г хозяйственного мыла
- 10 мл пихтового масла
- Вода
Способ применения:
- Натрите мыло на терке.
- Добавьте в тертое мыло пихтовое масло.
- Залейте смесь водой, добиваясь консистенции жидкой сметаны.
- Обильно полейте муравейник полученным раствором.
Как это работает?
Запах пихтового масла и хозяйственного мыла отпугивает муравьев, но одновременно привлекает божьих коровок. Эти хищные насекомые с удовольствием полакомятся муравьиными яйцами и личинками, тем самым значительно сократив численность вредителей.
Важно!
Не стоит уповать на мгновенный эффект. Борьба с муравьями — это процесс, требующий терпения. Регулярно повторяя процедуру, вы постепенно избавитесь от непрошеных гостей и обезопасите свой урожай.
Дополнительные советы:
- Устраните места проникновения муравьев. Тщательно заделайте щели, трещины и другие отверстия в теплице, через которые могут пробраться муравьи.
- Создайте барьеры. Расставьте по периметру теплицы емкости с водой, горчицей или растительным маслом.
- Используйте народные средства. Помимо пихтового масла, муравьев отпугивают запахи чеснока, лаванды, цитрусовых, корицы и гвоздики.
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