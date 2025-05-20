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Муравьев с тлей сдует за одну ночь: нужно лишь 100 грамм этого средства – опытные огородники запасаются им сразу

Муравьев с тлей сдует за одну ночь: нужно лишь 100 грамм этого средства – опытные огородники запасаются им сразу

10:20, 20 май 2025

Муравьи — коварные вредители, способные не только похитить плоды вашего труда, но и погубить весь урожай. Эти насекомые, селясь в теплице, не только досаждают своим присутствием, но и наносят непоправимый ущерб, уничтожая полезных насекомых и разнося тлю.

Опытный огородник и автор популярного Дзен-канала «Анастасия BORSCH-TV» делится действенным методом борьбы с муравьями, не прибегая к радикальным мерам.

Вместо того, чтобы бездумно уничтожать муравейники, Анастасия предлагает хитрый план, основанный на привлечении естественных врагов муравьев — божьих коровок.

Вам понадобится:

  • 100 г хозяйственного мыла
  • 10 мл пихтового масла
  • Вода

Способ применения:

  1. Натрите мыло на терке.
  2. Добавьте в тертое мыло пихтовое масло.
  3. Залейте смесь водой, добиваясь консистенции жидкой сметаны.
  4. Обильно полейте муравейник полученным раствором.

Как это работает?

Запах пихтового масла и хозяйственного мыла отпугивает муравьев, но одновременно привлекает божьих коровок. Эти хищные насекомые с удовольствием полакомятся муравьиными яйцами и личинками, тем самым значительно сократив численность вредителей.

Важно!

Не стоит уповать на мгновенный эффект. Борьба с муравьями — это процесс, требующий терпения. Регулярно повторяя процедуру, вы постепенно избавитесь от непрошеных гостей и обезопасите свой урожай.

Дополнительные советы:

  • Устраните места проникновения муравьев. Тщательно заделайте щели, трещины и другие отверстия в теплице, через которые могут пробраться муравьи.
  • Создайте барьеры. Расставьте по периметру теплицы емкости с водой, горчицей или растительным маслом.
  • Используйте народные средства. Помимо пихтового масла, муравьев отпугивают запахи чеснока, лаванды, цитрусовых, корицы и гвоздики.
Убойная трава против муравьев: мгновенно очистит огород от личинок и тли - сбегут с участка без оглядки

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы муравьи
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