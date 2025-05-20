Муравьев с тлей сдует за одну ночь: нужно лишь 100 грамм этого средства – опытные огородники запасаются им сразу

10:20, 20 май 2025

Муравьи — коварные вредители, способные не только похитить плоды вашего труда, но и погубить весь урожай. Эти насекомые, селясь в теплице, не только досаждают своим присутствием, но и наносят непоправимый ущерб, уничтожая полезных насекомых и разнося тлю.

Опытный огородник и автор популярного Дзен-канала «Анастасия BORSCH-TV» делится действенным методом борьбы с муравьями, не прибегая к радикальным мерам.

Вместо того, чтобы бездумно уничтожать муравейники, Анастасия предлагает хитрый план, основанный на привлечении естественных врагов муравьев — божьих коровок.

Вам понадобится:

100 г хозяйственного мыла

10 мл пихтового масла

Вода

Способ применения:

Натрите мыло на терке. Добавьте в тертое мыло пихтовое масло. Залейте смесь водой, добиваясь консистенции жидкой сметаны. Обильно полейте муравейник полученным раствором.

Как это работает?

Запах пихтового масла и хозяйственного мыла отпугивает муравьев, но одновременно привлекает божьих коровок. Эти хищные насекомые с удовольствием полакомятся муравьиными яйцами и личинками, тем самым значительно сократив численность вредителей.

Важно!

Не стоит уповать на мгновенный эффект. Борьба с муравьями — это процесс, требующий терпения. Регулярно повторяя процедуру, вы постепенно избавитесь от непрошеных гостей и обезопасите свой урожай.

Дополнительные советы:

Устраните места проникновения муравьев . Тщательно заделайте щели, трещины и другие отверстия в теплице, через которые могут пробраться муравьи.

. Тщательно заделайте щели, трещины и другие отверстия в теплице, через которые могут пробраться муравьи. Создайте барьеры . Расставьте по периметру теплицы емкости с водой, горчицей или растительным маслом.

. Расставьте по периметру теплицы емкости с водой, горчицей или растительным маслом. Используйте народные средства. Помимо пихтового масла, муравьев отпугивают запахи чеснока, лаванды, цитрусовых, корицы и гвоздики.

Автор: Алия Карачурина