Здоровое начало дня: идеальный завтрак для диабетиков по совету эндокринолога – идеальный уровень сахара даже в 90 лет
10:08, 20 май 2025
Завтрак – это не просто первый прием пищи, а настоящий заряд энергии и залог хорошего самочувствия на весь день. Но знали ли вы, что он может не только дарить бодрость, но и влиять на уровень глюкозы в крови?
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева поделилась секретами идеального завтрака, который поможет вам не только утолить утренний голод, но и сохранить стабильный уровень сахара.
Секрет №1: Клетчатка – ключ к стабильности
Первый секрет идеального завтрака – это продукты, богатые клетчаткой. Она, как верный щит, препятствует резкому скачку сахара в крови после еды.
Отличными источниками клетчатки станут:
- Цельнозерновой хлеб: вместо белых батонов и булочек делайте выбор в пользу цельнозерновых вариантов.
- Овощи: любые свежие, замороженные или тушеные овощи станут отличным дополнением к завтраку.
- Хлопья с отрубями: богатые клетчаткой и низкокалорийные, они подарят вам заряд энергии и чувство сытости.
Секрет №2: Полезные жиры – замедление всасывания
Второй секрет – это продукты, богатые полезными жирами. Они замедляют процесс пищеварения, а значит, сахар из пищи будет поступать в кровь постепенно, без резких скачков.
В этом вам помогут:
- Авокадо: не только вкусный, но и невероятно полезный фрукт, богатый витаминами, микроэлементами и ненасыщенными жирами.
- Орехи: горсть миндаля, грецких орехов или кешью станет не только сытным перекусом, но и источником полезных жиров.
Секрет №3: Белок – залог сытости и стабильности
Не стоит забывать и о белке, который является настоящим строительным материалом для нашего организма.
Продукты, богатые белком, не только дарят чувство сытости надолго, но и помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Включите в свой завтрак:
- Творог: классика жанра, богатый белком и кальцием.
- Яйца: омлет, яичница или просто вареные яйца – отличный источник белка на любой вкус.
- Греческий йогурт: вкусный и полезный вариант, который можно дополнить ягодами, орехами или мёдом.
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