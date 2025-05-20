Лимонад с киви: освежающий напиток для жаркого летнего дня, полезный и вкусный!

09:57, 20 май 2025

В знойный день, когда солнце палит безжалостно, а градусник зашкаливает за тридцать, нет ничего лучше, чем утолить жажду прохладным напитком. Предлагаем вам приготовить домашний киви-лимонад – не только вкусный, но и чрезвычайно полезный.

Киви, богатый природными антиоксидантами, станет настоящим союзником вашей красоты: он улучшает состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, благотворно влияет на работу щитовидной железы и помогает поддерживать фигуру в тонусе.

Приготовление этого освежающего напитка не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

6 спелых киви

150 г сахара

500 мл лимонного сока

250 мл негазированной воды

1 л газированной воды

Приготовление:

Тщательно вымойте киви, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Поместите киви в блендер, добавьте сахар и взбейте до получения однородного пюре. Влейте в пюре лимонный сок и обычную воду, тщательно перемешайте. Отправьте киви-лимонадную смесь в холодильник и дайте ей хорошо охладиться. При подаче наполните бокалы охлажденным пюре примерно наполовину, а затем долейте газированной водой. Украсьте кусочками киви и льдом по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество киви до 8-10 штук.

Если вы предпочитаете менее сладкий напиток, уменьшите количество сахара или используйте натуральные подсластители, например, стевию.

Для приготовления киви-лимонада можно использовать покупной лимонный сок, но свежевыжатый сок, конечно же, будет вкуснее и полезнее.

Вместо газированной воды можно использовать обычную воду со льдом.

Киви-лимонад можно сделать более пикантным, добавив в него немного мяты или имбиря.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru