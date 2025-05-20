Лимонад с киви: освежающий напиток для жаркого летнего дня, полезный и вкусный!
09:57, 20 май 2025
В знойный день, когда солнце палит безжалостно, а градусник зашкаливает за тридцать, нет ничего лучше, чем утолить жажду прохладным напитком. Предлагаем вам приготовить домашний киви-лимонад – не только вкусный, но и чрезвычайно полезный.
Киви, богатый природными антиоксидантами, станет настоящим союзником вашей красоты: он улучшает состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, благотворно влияет на работу щитовидной железы и помогает поддерживать фигуру в тонусе.
Приготовление этого освежающего напитка не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Ингредиенты:
- 6 спелых киви
- 150 г сахара
- 500 мл лимонного сока
- 250 мл негазированной воды
- 1 л газированной воды
Приготовление:
- Тщательно вымойте киви, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.
- Поместите киви в блендер, добавьте сахар и взбейте до получения однородного пюре.
- Влейте в пюре лимонный сок и обычную воду, тщательно перемешайте.
- Отправьте киви-лимонадную смесь в холодильник и дайте ей хорошо охладиться.
- При подаче наполните бокалы охлажденным пюре примерно наполовину, а затем долейте газированной водой.
- Украсьте кусочками киви и льдом по своему вкусу.
Приятного аппетита!
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество киви до 8-10 штук.
- Если вы предпочитаете менее сладкий напиток, уменьшите количество сахара или используйте натуральные подсластители, например, стевию.
- Для приготовления киви-лимонада можно использовать покупной лимонный сок, но свежевыжатый сок, конечно же, будет вкуснее и полезнее.
- Вместо газированной воды можно использовать обычную воду со льдом.
- Киви-лимонад можно сделать более пикантным, добавив в него немного мяты или имбиря.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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