Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть
09:42, 20 май 2025
В последнее время в интернете активно распространяются советы по применению касторового масла для похудения и укрепления иммунитета. Однако медики категорически не рекомендуют использовать этот метод, ссылаясь на его потенциальные риски и отсутствие доказанной эффективности.
Опасная диета
Сторонники «касторового» метода предлагают употреблять масло внутрь, а также использовать его для массажа проблемных зон. Однако, как утверждает медсестра Джейн Кларк, касторовое масло — это, прежде всего, слабительное. Его прием может привести к ряду побочных эффектов, таких как диарея, спазмы, нарушение электролитного баланса и обезвоживание.
Потеря веса, наблюдаемая при таком «лечении», является временной и обусловлена потерей жидкости, а не жировой массы.
Массаж с касторовым маслом
Использование касторового масла в качестве массажного средства, по мнению экспертов, допустимо. Однако, важно понимать, что такой массаж не поможет избавиться от жировых отложений, а также не окажет влияния на иммунную систему.
Единственный эффект, который можно ожидать от этой процедуры — это некоторое увлажнение и смягчение кожи.
Важно:
Перед использованием касторового масла в любых целях, будь то прием внутрь или массаж, необходимо проконсультироваться с врачом.
Справка:
Касторовое масло — это растительное масло, получаемое из семян клещевины обыкновенной. Оно представляет собой смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.
Касторовое масло не высыхает и не образует пленку.
Важно:
Информация, представленная в данной статье, не является медицинской рекомендацией. При наличии каких-либо проблем со здоровьем необходимо обратиться к квалифицированному медицинскому мспециалисту.