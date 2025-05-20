Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть

09:42, 20 май 2025

В последнее время в интернете активно распространяются советы по применению касторового масла для похудения и укрепления иммунитета. Однако медики категорически не рекомендуют использовать этот метод, ссылаясь на его потенциальные риски и отсутствие доказанной эффективности.

Опасная диета

Сторонники «касторового» метода предлагают употреблять масло внутрь, а также использовать его для массажа проблемных зон. Однако, как утверждает медсестра Джейн Кларк, касторовое масло — это, прежде всего, слабительное. Его прием может привести к ряду побочных эффектов, таких как диарея, спазмы, нарушение электролитного баланса и обезвоживание.

Потеря веса, наблюдаемая при таком «лечении», является временной и обусловлена потерей жидкости, а не жировой массы.

Массаж с касторовым маслом

Использование касторового масла в качестве массажного средства, по мнению экспертов, допустимо. Однако, важно понимать, что такой массаж не поможет избавиться от жировых отложений, а также не окажет влияния на иммунную систему.

Единственный эффект, который можно ожидать от этой процедуры — это некоторое увлажнение и смягчение кожи.

Важно:

Перед использованием касторового масла в любых целях, будь то прием внутрь или массаж, необходимо проконсультироваться с врачом.

Справка:

Касторовое масло — это растительное масло, получаемое из семян клещевины обыкновенной. Оно представляет собой смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.

Касторовое масло не высыхает и не образует пленку.

Важно:

Информация, представленная в данной статье, не является медицинской рекомендацией. При наличии каких-либо проблем со здоровьем необходимо обратиться к квалифицированному медицинскому мспециалисту.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru