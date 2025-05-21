Роз будет целое море: эта подкормка оживит даже старый сухой куст
15:13, 21 май 2025
Розы, царицы сада, нередко теряют свою красоту и пышность. Цветы становятся мелкими, а кусты чахнут. Не стоит отчаиваться! С помощью простого, но действенного эликсира можно вернуть розам молодость и стимулировать обильное цветение.
Секретный ингредиент: сульфат магния, известный как горькая соль. Это настоящий кладезь магния, необходимого для здоровья роз. Он играет важную роль в фотосинтезе, помогая наращивать пышную зеленую массу, укрепляет стебли, предотвращая их ломкость и усыхание, а также борется с хлорозом – пожелтением листьев.
Рецепт эликсира:
- В 10 литрах воды растворить по 1 чайной ложке пищевой соды, нашатырного спирта и сульфата магния.
- Тщательно перемешать раствор.
Применение:
Поливайте розы полученным эликсиром в мае. Не ленитесь, и результат не заставит себя ждать!
Эффект:
- Омоложение: даже старые кусты пустятся в рост, дав крепкие молодые побеги.
- Обильное цветение: вас порадует россыпь крупных, красочных бутонов.
- Здоровье: розы обретут иммунитет к болезням и вредителям.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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