Роз будет целое море: эта подкормка оживит даже старый сухой куст

15:13, 21 май 2025

Розы, царицы сада, нередко теряют свою красоту и пышность. Цветы становятся мелкими, а кусты чахнут. Не стоит отчаиваться! С помощью простого, но действенного эликсира можно вернуть розам молодость и стимулировать обильное цветение.

Секретный ингредиент: сульфат магния, известный как горькая соль. Это настоящий кладезь магния, необходимого для здоровья роз. Он играет важную роль в фотосинтезе, помогая наращивать пышную зеленую массу, укрепляет стебли, предотвращая их ломкость и усыхание, а также борется с хлорозом – пожелтением листьев.

Рецепт эликсира:

В 10 литрах воды растворить по 1 чайной ложке пищевой соды, нашатырного спирта и сульфата магния. Тщательно перемешать раствор.

Применение:

Поливайте розы полученным эликсиром в мае. Не ленитесь, и результат не заставит себя ждать!

Эффект:

Омоложение : даже старые кусты пустятся в рост, дав крепкие молодые побеги.

: даже старые кусты пустятся в рост, дав крепкие молодые побеги. Обильное цветение : вас порадует россыпь крупных, красочных бутонов.

: вас порадует россыпь крупных, красочных бутонов. Здоровье: розы обретут иммунитет к болезням и вредителям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru