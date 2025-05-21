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Роз будет целое море: эта подкормка оживит даже старый сухой куст

Роз будет целое море: эта подкормка оживит даже старый сухой куст

15:13, 21 май 2025

Розы, царицы сада, нередко теряют свою красоту и пышность. Цветы становятся мелкими, а кусты чахнут. Не стоит отчаиваться! С помощью простого, но действенного эликсира можно вернуть розам молодость и стимулировать обильное цветение.

Секретный ингредиент: сульфат магния, известный как горькая соль. Это настоящий кладезь магния, необходимого для здоровья роз. Он играет важную роль в фотосинтезе, помогая наращивать пышную зеленую массу, укрепляет стебли, предотвращая их ломкость и усыхание, а также борется с хлорозом – пожелтением листьев.

Рецепт эликсира:

  1. В 10 литрах воды растворить по 1 чайной ложке пищевой соды, нашатырного спирта и сульфата магния.
  2. Тщательно перемешать раствор.

Применение:

Поливайте розы полученным эликсиром в мае. Не ленитесь, и результат не заставит себя ждать!

Эффект:

  • Омоложение: даже старые кусты пустятся в рост, дав крепкие молодые побеги.
  • Обильное цветение: вас порадует россыпь крупных, красочных бутонов.
  • Здоровье: розы обретут иммунитет к болезням и вредителям.
Розы будут цвести так пышно, что сосед позеленеет от зависти: опытный агроном поделилась необычной схемой подкормки

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: цветы подкормка розы
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