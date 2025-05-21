Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секрет избавления от геморроя: простые продукты, которые заменят 1000 визитов к врачу

Секрет избавления от геморроя: простые продукты, которые заменят 1000 визитов к врачу

14:42, 21 май 2025

Геморрой – распространенное и деликатное заболевание, доставляющее немало дискомфорта. Тромбоз и воспаление в области прямой кишки могут стать причиной зуда, боли, а в некоторых случаях и кровотечения.

Не стоит откладывать визит к врачу, ведь своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут быстро справиться с неприятными симптомами.

Стоит отметить, что помимо медикаментозной терапии, существуют дополнительные меры, способные облегчить состояние при геморрое. Одной из них является коррекция питания.

Продукты, богатые клетчаткой – верные союзники в борьбе с геморроем.

Как отмечает врач-проктолог Сабир Габибов, увеличение потребления клетчатки в рационе благоприятно влияет на работу кишечника и, следовательно, на течение геморроя.

Клетчатка: как она помогает?

  • Размягчение стула. Клетчатка увеличивает объем каловых масс, делая их более мягкими и легкими для прохождения по кишечнику. Это снижает давление на геморроидальные узлы, уменьшая дискомфорт и боль.
  • Снижение кровотечения. Благодаря своей структуре, клетчатка абсорбирует лишнюю воду, делая стул более оформленным. Это, в свою очередь, уменьшает риск травмирования геморроидальных узлов и, как следствие, снижает вероятность кровотечения.
  • Уменьшение воспаления. Клетчатка обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить раздражение и воспаление в области геморроидальных узлов.

Сколько клетчатки необходимо?

Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять 25-30 граммов клетчатки.

Важно! Если вы не привыкли к клетчатке, начинайте с малых доз, постепенно увеличивая ее количество в рационе. Резкое увеличение потребления клетчатки может привести к вздутию живота и газообразованию.

Какие продукты богаты клетчаткой?

  • Пшеничные и овсяные отруби. Эти продукты – настоящие чемпионы по содержанию клетчатки.
  • Гречка. Гречневая крупа не только богата клетчаткой, но и является источником легкоусвояемого белка.
  • Цельнозерновые продукты. Цельнозерновой хлеб, макароны и другие продукты из цельного зерна – отличный источник клетчатки.
  • Свежие овощи и фрукты. Овощи и фрукты богаты не только клетчаткой, но и витаминами, минералами, которые необходимы для поддержания здоровья в целом.

Помните! Коррекция питания – это лишь один из вспомогательных методов при геморрое. Не игнорируйте рекомендации врача и при необходимости проходите курс медикаментозной терапии.

Сочетание правильного питания, здорового образа жизни и своевременной медицинской помощи поможет вам быстро справиться с геморроем и вернуться к полноценной жизни.

Не игнорируйте эти симптомы: проктолог о 5 верных признаках опасных заболеваний, при которых надо срочно бежать к врачу

Читайте также:

Не игнорируйте эти симптомы: проктолог о 5 верных признаках опасных заболеваний, при которых надо срочно бежать к врачу
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье геморрой
Читайте также

Здоровое начало дня: идеальный завтрак для диабетиков по совету эндокринолога – идеальный уровень сахара даже в 90 лет
Это интересно
Здоровое начало дня: идеальный завтрак для диабетиков по совету эндокринолога – идеальный уровень сахара даже в 90 лет
Не игнорируйте эти симптомы: проктолог о 5 верных признаках опасных заболеваний, при которых надо срочно бежать к врачу
Это интересно
Не игнорируйте эти симптомы: проктолог о 5 верных признаках опасных заболеваний, при которых надо срочно бежать к врачу
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Это интересно
Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа
Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы
Это интересно
Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен