Секрет избавления от геморроя: простые продукты, которые заменят 1000 визитов к врачу

14:42, 21 май 2025

Геморрой – распространенное и деликатное заболевание, доставляющее немало дискомфорта. Тромбоз и воспаление в области прямой кишки могут стать причиной зуда, боли, а в некоторых случаях и кровотечения.

Не стоит откладывать визит к врачу, ведь своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут быстро справиться с неприятными симптомами.

Стоит отметить, что помимо медикаментозной терапии, существуют дополнительные меры, способные облегчить состояние при геморрое. Одной из них является коррекция питания.

Продукты, богатые клетчаткой – верные союзники в борьбе с геморроем.

Как отмечает врач-проктолог Сабир Габибов, увеличение потребления клетчатки в рационе благоприятно влияет на работу кишечника и, следовательно, на течение геморроя.

Клетчатка: как она помогает?

Размягчение стула . Клетчатка увеличивает объем каловых масс, делая их более мягкими и легкими для прохождения по кишечнику. Это снижает давление на геморроидальные узлы, уменьшая дискомфорт и боль.

. Клетчатка увеличивает объем каловых масс, делая их более мягкими и легкими для прохождения по кишечнику. Это снижает давление на геморроидальные узлы, уменьшая дискомфорт и боль. Снижение кровотечения . Благодаря своей структуре, клетчатка абсорбирует лишнюю воду, делая стул более оформленным. Это, в свою очередь, уменьшает риск травмирования геморроидальных узлов и, как следствие, снижает вероятность кровотечения.

. Благодаря своей структуре, клетчатка абсорбирует лишнюю воду, делая стул более оформленным. Это, в свою очередь, уменьшает риск травмирования геморроидальных узлов и, как следствие, снижает вероятность кровотечения. Уменьшение воспаления. Клетчатка обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить раздражение и воспаление в области геморроидальных узлов.

Сколько клетчатки необходимо?

Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять 25-30 граммов клетчатки.

Важно! Если вы не привыкли к клетчатке, начинайте с малых доз, постепенно увеличивая ее количество в рационе. Резкое увеличение потребления клетчатки может привести к вздутию живота и газообразованию.

Какие продукты богаты клетчаткой?

Пшеничные и овсяные отруби . Эти продукты – настоящие чемпионы по содержанию клетчатки.

. Эти продукты – настоящие чемпионы по содержанию клетчатки. Гречка . Гречневая крупа не только богата клетчаткой, но и является источником легкоусвояемого белка.

. Гречневая крупа не только богата клетчаткой, но и является источником легкоусвояемого белка. Цельнозерновые продукты . Цельнозерновой хлеб, макароны и другие продукты из цельного зерна – отличный источник клетчатки.

. Цельнозерновой хлеб, макароны и другие продукты из цельного зерна – отличный источник клетчатки. Свежие овощи и фрукты. Овощи и фрукты богаты не только клетчаткой, но и витаминами, минералами, которые необходимы для поддержания здоровья в целом.

Помните! Коррекция питания – это лишь один из вспомогательных методов при геморрое. Не игнорируйте рекомендации врача и при необходимости проходите курс медикаментозной терапии.

Сочетание правильного питания, здорового образа жизни и своевременной медицинской помощи поможет вам быстро справиться с геморроем и вернуться к полноценной жизни.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru