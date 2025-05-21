Чудо-подкормка для кабачков: копеечные средства для богатого урожая

12:14, 21 май 2025

Кабачки - неприхотливая культура, но, как и любой овощ, они нуждаются в подкормке для получения обильного урожая. Не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения, ведь простые и доступные средства из аптечки и кухни могут творить чудеса.! Опытные огородники с телеграм-канала "Дача с умом" делятся секретами бюджетных, но эффективных подкормок, которые помогут вашим кабачкам процветать.

Секрет 1: Йодный душ для здоровья и плодоношения

Йод - не только антисептик, но и отличный стимулятор роста для кабачков. Приготовьте раствор из 30-35 капель йода на 10 литров воды. Тщательно полейте каждый куст литром этого чудодейственного эликсира. Для усиления эффекта можно провести опрыскивание листьев.

Секрет 2: Борная кислота для пышных кустов

Борная кислота - верный друг кабачков, помогающий им наращивать зеленую массу и завязывать плоды. Растворите 2 грамма порошка в ведре воды. Используйте 1 литр раствора для полива под корень каждого растения или опрыскайте листья.

Секрет 3: Кальциевая селитра - залог крепких плодов

Кальций - важный элемент для здоровья кабачков, он влияет на качество и лежкость плодов. Приготовьте раствор из 1 чайной ложки кальциевой селитры на 10 литров воды. Полейте каждый куст литром этого удобрения.

Совет: Проводите подкормки после обильного полива, чтобы все полезные вещества из удобрений легко усваивались кабачками.

Помните:

Не злоупотребляйте подкормками, следуйте указанным дозировкам.

Чередуйте разные виды удобрений, чтобы обеспечить кабачки комплексным питанием.

Придерживайтесь правил агротехники: своевременный полив, прополка, рыхление почвы.

Автор: Семен Подгорный