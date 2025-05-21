Небывалый урожай вишни гарантирован: срочно до конца мая внесите эти удобрения — завязи не осыпятся

11:59, 21 май 2025

Весна в разгаре, и сады утопают в пышном цвету вишни. Это не только чарующее зрелище, но и ответственный период, когда закладывается основа будущего урожая. Опытный садовод Виктория Радзевская делится секретами подкормки вишни во время цветения, которые помогут дереву раскрыть свой потенциал и порадовать вас обилием вкусных ягод.

Кальций, фосфор и калий – три кита богатого урожая

В период цветения вишня особенно нуждается в кальции, фосфоре и калии. Эти микроэлементы играют ключевую роль в образовании завязей, и их дефицит может привести к обильному опадению цветков и, как следствие, к скудному урожаю.

Первая подкормка: коровяк для силы и роста

Начинаем с органического удобрения – настоя коровяка. Перед внесением обильно полейте вишню, чтобы создать благоприятные условия для усвоения питательных веществ.

Вторая подкормка: фосфорно-калийный коктейль для пышного цветения

Через три дня после коровяка пора переходить к внекорневой подкормке. Опрыскиваем вишню раствором фосфорно-калийного удобрения. Для его приготовления в 1 литре воды разводим 1 г монофосфата калия.

Третья подкормка: зольный раствор для сладости ягод

Завершаем комплексную подкормку зольным раствором, который станет для вишни источником калия и фосфора. Готовится он просто: золу разводим в воде и даем настояться.

Сроки и особенности

Первую подкормку коровяком проводим сразу после начала цветения.

Вторую подкормку фосфорно-калийным удобрением делаем через 3 дня после первой.

Третью подкормку зольным раствором вносим через 10 дней после второй.

Важно! Все подкормки проводим только на влажную почву, предварительно полив дерево.

Результат: щедрый урожай сочных и сладких ягод, которые станут настоящим украшением вашего сада и летнего стола!

Совет: для лучшего усвоения микроэлементов рекомендуется чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Помните, что подкормка – это лишь один из элементов комплексного ухода за вишней. Не забывайте о регулярном поливе, рыхлении почвы, защите от болезней и вредителей, и тогда ваша вишня непременно порадует вас богатым урожаем.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru