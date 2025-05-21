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Никаких салатов! 5 минут - и готово: Изумительня намазка из огурцов на хлеб, которую просят все

Никаких салатов! 5 минут - и готово: Изумительня намазка из огурцов на хлеб, которую просят все

11:40, 21 май 2025

Надоели банальные салаты? Ищете простую, но вкусную закуску, которая идеально подойдет для летнего пикника или простого перекуса? Обратите внимание на эту изумительную намазку из огурцов от кулинарных экспертов Telegram-канала "Моя Кухня".

Ингредиенты:

  • 2 средних огурца
  • 150 г творожного сыра
  • 4 ст. л. сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • Зелень по вкусу
  • Специи по вкусу

Приготовление:

  1. Огурцы натереть на терке.
  2. Слить лишнюю жидкость с помощью сита или марли.
  3. В удобной емкости смешать тертые огурцы, творожный сыр, сметану, измельченный чеснок и зелень.
  4. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  5. Добавить специи по вкусу.
  6. Готовую намазку охладить в холодильнике 15-20 минут.

Подача:

Подавать намазку к столу со свежим хлебом, лавашем, крекерами или овощными палочками.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: намазка огурцы
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