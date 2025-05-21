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Секреты крепкого сна: как победить бессонницу без таблеток

Секреты крепкого сна: как победить бессонницу без таблеток

11:23, 21 май 2025

Бессонница – проблема, знакомая многим. Недосып, утомление, раздражительность – все это негативно влияет на качество жизни. Но не стоит отчаиваться. К счастью, существуют эффективные методы борьбы с бессонницей, не требующие приема сомнительных препаратов о которых рассказала врач-сомнолог Кардия Валеева.

Секрет 1: Движение – залог крепкого сна

Как утверждает специалист, регулярная физическая активность – это ключ к здоровому сну. Занятия спортом в течение 45 минут в день помогут вам расслабиться, снять стресс и быстрее заснуть. Ходьба, бег, плавание – выбор за вами.

Секрет 2: Расслабление – враг бессонницы

Стресс и тревога – частые "спутники" бессонницы. Борьба с ними – важный шаг на пути к крепкому сну. Отличные помощники в этом деле – аутогенные тренировки и дыхательные упражнения. Эти техники помогут вам расслабиться, снять напряжение и подготовиться ко сну.

Секрет 3: Режим – наше всё

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет выработать естественный режим сна, что облегчит засыпание и пробуждение.

Секрет 4: Прочь кофеин!

Кофе, чай, энергетические напитки – все это враги крепкого сна. Откажитесь от них за несколько часов до сна, чтобы не бодрствовать всю ночь.

Секрет 5: Не тяните с решением проблемы

Если проблемы со сном беспокоят вас больше трех месяцев, это уже хроническая бессонница. Не стоит игнорировать проблему – обратитесь к врачу. Чем раньше вы начнете решать проблему, тем быстрее добьетесь желаемого результата.

Помните: данная статья носит информационный характер. Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь со специалистом!

Дополнительные советы:

  • Создайте комфортную атмосферу для сна: проветрите комнату, затемните ее, отрегулируйте температуру.
  • Избегайте использования гаджетов перед сном. Синий свет, излучаемый экранами, мешает выработке мелатонина – гормона сна.
  • Примите расслабляющую ванну перед сном.
  • Не ешьте плотно на ночь.
  • Убедитесь, что ваше постельное белье и матрас удобны.
«Дыхание сокола»: простой способ победить бессонницу за 5 минут

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: советы бессонница
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