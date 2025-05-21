Снизит давление, нейтрализует «плохой» холестерин и защитит от рака: этот напиток рекомендует эндокринолог

10:50, 21 май 2025

Овсяный кисель – это не просто вкусный и сытный напиток, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Не зря его на протяжении веков считали целебным средством на Руси. Сегодня мы расскажем, чем же так полезен овсяный кисель и как его правильно приготовить.

Главная сила овсяного киселя – в его богатом составе. Он содержит огромное количество растворимой клетчатки, которая, подобно невидимому щиту, обволакивает стенки желудка и кишечника, защищая их от раздражения и воспаления.

Польза для пищеварения

Нормализует работу ЖКТ : Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, помогая избавиться от запоров и вздутия живота.

: Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, помогая избавиться от запоров и вздутия живота. Очищает организм : Благодаря своим абсорбирующим свойствам, кисель выводит из организма токсины, шлаки и продукты распада.

: Благодаря своим абсорбирующим свойствам, кисель выводит из организма токсины, шлаки и продукты распада. Создает питательную среду: Клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий, живущих в кишечнике, тем самым поддерживая здоровую микрофлору.

Овсяный кисель обладает еще целым рядом целебных свойств

Снижает уровень холестерина: Клетчатка связывает "плохой" холестерин и выводит его из организма, тем самым снижая риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Стабилизирует сахар в крови: Клетчатка замедляет всасывание глюкозы, что помогает поддерживать уровень сахара в крови в норме. Омолаживает и оздоравливает: Кисель содержит витамины группы B, антиоксиданты и микроэлементы, которые борются со свободными радикалами, замедляют процессы старения и укрепляют иммунитет. Помогает при похудении: Клетчатка надолго насыщает, снижая чувство голода, что способствует снижению веса.

Как приготовить овсяный кисель?

Приготовить овсяный кисель проще простого. Вам понадобится:

1 стакан овсяных хлопьев;

5 стаканов воды;

4 столовые ложки меда (по вкусу).

Приготовление:

Залейте овсяные хлопья водой и доведите до кипения на медленном огне. Варите 15-20 минут, постоянно помешивая, до полного разваривания хлопьев. Снимите с огня и дайте киселю немного остыть. Процедите кисель через сито, чтобы удалить твердые частицы. Добавьте мед по вкусу и хорошо перемешайте.

Совет: Вы можете добавить в кисель орехи, сухофрукты, ягоды или другие вкусовые добавки по своему вкусу.

Автор: Семен Подгорный