Снизит давление, нейтрализует «плохой» холестерин и защитит от рака: этот напиток рекомендует эндокринолог
10:50, 21 май 2025
Овсяный кисель – это не просто вкусный и сытный напиток, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Не зря его на протяжении веков считали целебным средством на Руси. Сегодня мы расскажем, чем же так полезен овсяный кисель и как его правильно приготовить.
Главная сила овсяного киселя – в его богатом составе. Он содержит огромное количество растворимой клетчатки, которая, подобно невидимому щиту, обволакивает стенки желудка и кишечника, защищая их от раздражения и воспаления.
Польза для пищеварения
- Нормализует работу ЖКТ: Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, помогая избавиться от запоров и вздутия живота.
- Очищает организм: Благодаря своим абсорбирующим свойствам, кисель выводит из организма токсины, шлаки и продукты распада.
- Создает питательную среду: Клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий, живущих в кишечнике, тем самым поддерживая здоровую микрофлору.
Овсяный кисель обладает еще целым рядом целебных свойств
- Снижает уровень холестерина: Клетчатка связывает "плохой" холестерин и выводит его из организма, тем самым снижая риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
- Стабилизирует сахар в крови: Клетчатка замедляет всасывание глюкозы, что помогает поддерживать уровень сахара в крови в норме.
- Омолаживает и оздоравливает: Кисель содержит витамины группы B, антиоксиданты и микроэлементы, которые борются со свободными радикалами, замедляют процессы старения и укрепляют иммунитет.
- Помогает при похудении: Клетчатка надолго насыщает, снижая чувство голода, что способствует снижению веса.
Как приготовить овсяный кисель?
Приготовить овсяный кисель проще простого. Вам понадобится:
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 5 стаканов воды;
- 4 столовые ложки меда (по вкусу).
Приготовление:
- Залейте овсяные хлопья водой и доведите до кипения на медленном огне. Варите 15-20 минут, постоянно помешивая, до полного разваривания хлопьев.
- Снимите с огня и дайте киселю немного остыть.
- Процедите кисель через сито, чтобы удалить твердые частицы.
- Добавьте мед по вкусу и хорошо перемешайте.
Совет: Вы можете добавить в кисель орехи, сухофрукты, ягоды или другие вкусовые добавки по своему вкусу.
Автор: Семен Подгорный
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