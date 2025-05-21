Конец папилломам и бородавкам: рецепт «ядреной» кашицы от доктора Берга — 100% результат за 1 ночь
10:47, 21 май 2025
Миллионы людей по всему миру страдают от папиллом и бородавок, доброкачественных новообразований на коже, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Известный американский диетолог доктор Эрик Берг предлагает простой и, по его словам, 100% эффективный метод лечения этих новообразований с помощью йода и чеснока.
В чем же секрет? Доктор Берг утверждает, что обычный йод может быть слишком агрессивным для кожи, поэтому он рекомендует использовать более щадящий вариант — повидон-йод. Смешав его с соком чеснока, можно получить мощное средство против папиллом и бородавок.
Приготовление:
- Раздавите на тарелке 2 зубчика чеснока, чтобы получить сок.
- Добавьте к 1/8 чайной ложки чесночного сока несколько капель повидон-йода.
- Тщательно перемешайте.
Применение:
- Нанесите полученную смесь на папиллому или бородавку.
- Заклейте обработанное место лейкопластырем.
Рекомендации:
Оставшийся чеснок можно хранить в холодильнике не более суток.
Повторяйте процедуру 2 раза в день, пока новообразование полностью не исчезнет.
Как правило, это занимает от 7 до 24 часов, но у людей с диабетом процесс может проходить дольше.
Доктор Берг также советует ежедневно употреблять в пищу чеснок, что ускорит избавление от папиллом и бородавок.
Важно! Данная статья носит информационный характер. Перед применением любого метода лечения, в том числе и народными средствами, необходимо проконсультироваться с врачом.
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