Конец папилломам и бородавкам: рецепт «ядреной» кашицы от доктора Берга — 100% результат за 1 ночь

10:47, 21 май 2025

Миллионы людей по всему миру страдают от папиллом и бородавок, доброкачественных новообразований на коже, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Известный американский диетолог доктор Эрик Берг предлагает простой и, по его словам, 100% эффективный метод лечения этих новообразований с помощью йода и чеснока.

В чем же секрет? Доктор Берг утверждает, что обычный йод может быть слишком агрессивным для кожи, поэтому он рекомендует использовать более щадящий вариант — повидон-йод. Смешав его с соком чеснока, можно получить мощное средство против папиллом и бородавок.

Приготовление:

Раздавите на тарелке 2 зубчика чеснока, чтобы получить сок.

Добавьте к 1/8 чайной ложки чесночного сока несколько капель повидон-йода.

Тщательно перемешайте.

Применение:

Нанесите полученную смесь на папиллому или бородавку. Заклейте обработанное место лейкопластырем.

Рекомендации:

Оставшийся чеснок можно хранить в холодильнике не более суток.

Повторяйте процедуру 2 раза в день, пока новообразование полностью не исчезнет.

Как правило, это занимает от 7 до 24 часов, но у людей с диабетом процесс может проходить дольше.

Доктор Берг также советует ежедневно употреблять в пищу чеснок, что ускорит избавление от папиллом и бородавок.

Важно! Данная статья носит информационный характер. Перед применением любого метода лечения, в том числе и народными средствами, необходимо проконсультироваться с врачом.

Автор: Алия Карачурина