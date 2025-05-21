Никаких больше неприятных запахов: простой трюк с дешевым порошком спасет вашу любимую обувь всего за одну ночь

10:21, 21 май 2025

Для многих из нас проблема неприятного запаха обуви, увы, слишком знакома. Со временем даже самые дорогие и качественные туфли или кроссовки могут приобрести резкий, отталкивающий аромат. Причиной тому может быть как активный образ жизни, так и индивидуальные особенности организма, провоцирующие повышенную потливость ног.

Для того чтобы освежить воздух в вашей обуви и вернуть ей приятный аромат, достаточно воспользоваться одним ингредиентом – борной кислотой.

Вечером перед сном высыпьте небольшое количество кислоты в смущающие вас своим запахом туфли, ботинки или кроссовки. Оставьте обувь с порошком на ночь. А наутро, обув освеженные таким образом любимые башмаки, можно смело отправляться по делам, не опасаясь неловких ситуаций.

Справка. Борная кислота – уникальное антисептическое средство, которое эффективно уничтожает бактерии, ставшие причиной возникновения неприятного запаха. Именно благодаря своим дезодорирующим свойствам это доступное вещество оказывается незаменимым помощником в борьбе с одной из самых распространенных бытовых проблем.

Автор: Алия Карачурина

Фото: newsbash