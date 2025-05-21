Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Нашла способ укоренить что угодно без всяких добавок: проверенный веками трюк поразит воображение

Нашла способ укоренить что угодно без всяких добавок: проверенный веками трюк поразит воображение

10:04, 21 май 2025

Каждый огородник сталкивался с «трудными» растениями, которые неохотно пускают корни. Лайфхакер Елена Матвеева делится простым, но действенным способом, известным еще с давних времен, который поможет вам добиться успеха даже с самыми капризными культурами.

Вам понадобится любой быстроукореняемый черенок, например, ивы, колеуса или мяты. Поставьте его в стакан с водой и дождитесь появления корней, что обычно происходит уже на 2-3 день.

Именно эта вода, оставшаяся после укоренения «быстрого» черенка, и станет вашим секретным оружием. Процедите ее и используйте для укоренения любых других растений. Вы будете приятно удивлены, насколько быстро появятся крепкие корешки!

Этот метод универсален. Он подходит не только для комнатных, но и для садовых культур. Просто приготовьте «волшебную» воду в большем ведре, и результат вас обязательно порадует.

Важно:

  • Используйте только свежую воду, оставшуюся после укоренения быстрорастущего черенка.
  • Перед использованием процедите воду, чтобы удалить мелкие частицы растения.
  • Не разбавляйте «волшебную» воду обычной водой.

С помощью этого простого секрета вы сможете вырастить пышный сад даже из самых капризных растений!

Дополнительная информация:

  • Для вегетативного размножения растений используется черенок — часть стебля или корня, помещенная в подходящую среду.
  • Некоторые растения, например, замиокулькас, можно размножать даже из кусочков листьев.
В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским

Читайте также:

В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
Читайте также

В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским
Это интересно
В мае поливаю рассаду только этим чудо-средством: от 5 грамм на ведро корни станут огромными, стебли толстыми, урожай гигантским
Полы засияют, как зеркало: добавьте в воду эти два вещества
Это интересно
Полы засияют, как зеркало: добавьте в воду эти два вещества
Все каши теперь готовим только так: повар рассказал как сделать все невероятно вкусным — просто добавьте в воду это
Это интересно
Все каши теперь готовим только так: повар рассказал как сделать все невероятно вкусным — просто добавьте в воду это
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Это интересно
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен