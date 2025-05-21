Нашла способ укоренить что угодно без всяких добавок: проверенный веками трюк поразит воображение

10:04, 21 май 2025

Каждый огородник сталкивался с «трудными» растениями, которые неохотно пускают корни. Лайфхакер Елена Матвеева делится простым, но действенным способом, известным еще с давних времен, который поможет вам добиться успеха даже с самыми капризными культурами.

Вам понадобится любой быстроукореняемый черенок, например, ивы, колеуса или мяты. Поставьте его в стакан с водой и дождитесь появления корней, что обычно происходит уже на 2-3 день.

Именно эта вода, оставшаяся после укоренения «быстрого» черенка, и станет вашим секретным оружием. Процедите ее и используйте для укоренения любых других растений. Вы будете приятно удивлены, насколько быстро появятся крепкие корешки!

Этот метод универсален. Он подходит не только для комнатных, но и для садовых культур. Просто приготовьте «волшебную» воду в большем ведре, и результат вас обязательно порадует.

Важно:

Используйте только свежую воду, оставшуюся после укоренения быстрорастущего черенка.

Перед использованием процедите воду, чтобы удалить мелкие частицы растения.

Не разбавляйте «волшебную» воду обычной водой.

С помощью этого простого секрета вы сможете вырастить пышный сад даже из самых капризных растений!

Дополнительная информация:

Для вегетативного размножения растений используется черенок — часть стебля или корня, помещенная в подходящую среду.

Некоторые растения, например, замиокулькас, можно размножать даже из кусочков листьев.

Автор: Алия Карачурина