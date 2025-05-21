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Диетологи в восторге: одна порция этой каши творит чудеса с метаболизмом и фигурой

Диетологи в восторге: одна порция этой каши творит чудеса с метаболизмом и фигурой

09:35, 21 май 2025

В погоне за идеальной фигурой мы часто терзаем себя строгими диетами, отказываясь от любимых лакомств. Но так ли необходимо жертвовать вкусом ради здоровья? Специалист по питанию Андрей Якушев развеивает этот миф, называя пшенную кашу из цельного зерна настоящим эликсиром стройности и красоты.

Этот суперпродукт обладает уникальными свойствами, делающими его незаменимым помощником на пути к желаемой форме. Низкая калорийность – первое, что покоряет в пшенной каше. 100 граммов сытного блюда, приготовленного на воде без добавления масла, содержат всего 106 ккал. А если вы предпочитаете молочный вариант, то калорийность возрастет лишь на 19 пунктов, оставшись в рамках диетического режима.

Но пшенка – это не просто низкокалорийный гарнир. Она обладает низким гликемическим индексом, что делает ее идеальным выбором для диабетиков. Употребление этой каши на завтрак позволит вам надолго сохранить чувство сытости, не провоцируя резких скачков сахара в крови.

Но и это еще не все! Пшенная каша – настоящий борец за здоровье нашего организма. Она способна:

  • Снижать уровень холестерина, заботясь о здоровье сердца и сосудов.
  • Улучшать работу пищеварительной системы, нормализуя микрофлору кишечника.
  • Стать союзником в борьбе с лишним весом, помогая вам обрести стройность без изнурительных диет.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье каша
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