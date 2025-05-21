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Тонометр всегда будет показывать норму: эта сладость способна творить чудеса - регулирует давление и очищает сосуды

Тонометр всегда будет показывать норму: эта сладость способна творить чудеса - регулирует давление и очищает сосуды

09:13, 21 май 2025

Гипертония, коварное заболевание, способное привести к серьезным осложнениям, омрачает жизнь миллионов людей. Борьба с ней требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозную терапию, но и изменения в образе жизни. Одним из важных аспектов является корректировка питания.

Как утверждает доктор Наталия Чернявская, на помощь в борьбе с гипертонией может прийти... темный шоколад! Да, вы не ослышались! Этот горьковатый десерт, обычно не ассоциирующийся со здоровым питанием, на самом деле обладает рядом ценных свойств, способных улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Секрет кроется во флавоноидах, которыми богат темный шоколад. Эти биологически активные вещества, являясь мощными антиоксидантами, нейтрализуют свободные радикалы, снижая окислительный стресс, негативно влияющий на здоровье сосудов.

Регулярное, но умеренное употребление темного шоколада (рекомендуемая норма – 30-50 грамм в день) может привести к:

  • Снижению как систолического, так и диастолического давления. Флавоноиды стимулируют выработку оксида азота, который обладает сосудорасширяющим эффектом.
  • Снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП). Флавоноиды препятствуют окислению ЛПНП, делая его менее агрессивным по отношению к стенкам сосудов.
  • Улучшению функции эндотелия. Флавоноиды нормализуют работу клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов, что способствует снижению риска образования тромбов.

Помните, что темный шоколад – это не волшебная таблетка от гипертонии. Его употребление должно быть частью комплексной стратегии борьбы с заболеванием, включающей прием лекарств, назначенных врачом, изменение образа жизни и контроль за весом.

Важно! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Перед внесением изменений в свой рацион питания обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье гипертония шоколад
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