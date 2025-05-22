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Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году

Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году

16:05, 22 май 2025

Комнатные растения — это не просто красивый декор, но и частичка живой природы в нашем доме. Чтобы они радовали нас пышной зеленью и красочным цветением, необходимо заботиться об их питании. К счастью, для этого не обязательно покупать дорогостоящие удобрения.

Известный садовод, автор популярного канала «Генеральский сад», делится эффективным рецептом роста для комнатных растений из подручных ингредиентов. В основе этого простого, но действенного состава лежат всего два компонента: аптечный 2% спиртовой раствор салициловой кислоты и 10% раствор аммиака.

Салициловая кислота является природным стимулятором роста, способным заметно ускорить развитие растений и усилить их цветение. Однако в чистом виде она нерастворима в воде. Чтобы помочь активному веществу полностью усвоиться растением, необходимо добавить в раствор аммиак. Это вещество не позволит кислоте выпасть в осадок и образует легко усваиваемое растениями соединение — салицилат аммония.

Для приготовления подкормки следует смешать в 100 мл теплой воды 20 капель салицилового раствора и 8 капель аммиачной жидкости. Полученный состав тщательно перемешивается и используется для опрыскивания растений по листьям утром или вечером. Такой простой, но высокоэффективный раствор рекомендуется применять раз в 2-3 недели для здоровых растений или еженедельно для ослабленных экземпляров, нуждающихся в дополнительной подпитке.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Генеральский сад
Теги: подкормка цветы
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