16:05, 22 май 2025

Комнатные растения — это не просто красивый декор, но и частичка живой природы в нашем доме. Чтобы они радовали нас пышной зеленью и красочным цветением, необходимо заботиться об их питании. К счастью, для этого не обязательно покупать дорогостоящие удобрения.

Известный садовод, автор популярного канала «Генеральский сад», делится эффективным рецептом роста для комнатных растений из подручных ингредиентов. В основе этого простого, но действенного состава лежат всего два компонента: аптечный 2% спиртовой раствор салициловой кислоты и 10% раствор аммиака.

Салициловая кислота является природным стимулятором роста, способным заметно ускорить развитие растений и усилить их цветение. Однако в чистом виде она нерастворима в воде. Чтобы помочь активному веществу полностью усвоиться растением, необходимо добавить в раствор аммиак. Это вещество не позволит кислоте выпасть в осадок и образует легко усваиваемое растениями соединение — салицилат аммония.

Для приготовления подкормки следует смешать в 100 мл теплой воды 20 капель салицилового раствора и 8 капель аммиачной жидкости. Полученный состав тщательно перемешивается и используется для опрыскивания растений по листьям утром или вечером. Такой простой, но высокоэффективный раствор рекомендуется применять раз в 2-3 недели для здоровых растений или еженедельно для ослабленных экземпляров, нуждающихся в дополнительной подпитке.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Генеральский сад