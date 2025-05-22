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Если рассада сладких перцев в грунте стала жёлтой и дряхлой: Поливаю растения этим средством — через 2 дня культура попрёт в рост

Если рассада сладких перцев в грунте стала жёлтой и дряхлой: Поливаю растения этим средством — через 2 дня культура попрёт в рост

15:36, 22 май 2025

Ничто не может омрачить радость садовода больше, чем вид увядающих растений. Особенно обидно наблюдать пожелтение листвы у перцев — этих ярких представителей семейства пасленовых. Однако опытные огородники знают несколько действенных способов оживить культуру и вернуть ей здоровый, сочный вид.

Основные причины пожелтения листьев перца — холод, недостаток влаги и азотное голодание. Снижение температуры может нарушить обменные процессы в растении. В таком случае рекомендуется использовать специальные препараты-иммуномодуляторы, например «Иммуноцитофит» или «Новосил». Разведите средство в воде согласно инструкции и тщательно опрысните им кусты перца.

Другой возможный виновник увядания — засуха. Перец весьма требователен к влагообеспеченности почвы. Поливайте растение часто, но не переусердствуйте — избыток воды также вреден. Полезным приемом является мульчирование, которое сохраняет почвенную влагу. Используйте для мульчи скошенную траву или солому.

В случае пожелтения и замедления роста листьев, вероятно, культуре не хватает азота. Это легко исправить внесением аммиачной селитры. На 10 литров воды добавьте две спичечные коробки удобрения, тщательно размешайте и полейте полученным раствором приунывшие растения.

Не забывайте, что несмотря на свое название, сладкий перец относится к ягодным культурам. Поэтому эти привередливые плоды требуют особого внимания и тщательного ухода в течение всего вегетационного периода. Следуя нехитрым рекомендациям, вы наверняка сможете реанимировать пожелтевшие кусты и радовать семью отменным урожаем.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы
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