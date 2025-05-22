Стакан на ведро — и огурцы с помидорами плодоносят, как соперники: вот что творит дармовой настой из самой дешевой крупы

14:59, 22 май 2025

Огурцы и помидоры — самые популярные овощи на российских огородах, и вырастить их можно буквально на подоконнике городской квартиры. Главное — знать один простой прием для усиления роста и повышения плодородности.

По словам опытной огородницы Елены Матвеевой, секрет потрясающих результатов кроется в использовании недорогого, но невероятно эффективного удобрения. Настой из обычного колотого гороха буквально творит чудеса, обогащая почву ценными аминокислотами и кремнием — главным строительным материалом для растительного организма. Регулярная подкормка позволяет усилить рост, развитие и иммунитет культур, а также многократно увеличить урожайность.

Готовится чудо-настой предельно просто. Достаточно залить стакан колотого гороха литром чистой воды и дать настояться в течение суток. Для ускорения процесса емкость лучше поставить в теплое место — слабое брожение лишь улучшит состав. По истечении времени жидкость сливают в 10-литровое ведро с водой, и подкормка готова к использованию. Сам горох при этом не пропадает — его можно употребить в пищу, приготовив вкусную и полезную гороховую кашу.

Применять гороховый настой нужно во время планового полива — раз в 10-14 дней. При соблюдении этого нехитрого правила, огурцы и помидоры смогут радовать обильным плодоношением даже в прохладную погоду. По наблюдениям Елены Матвеевой, урожайность с каждого куста возрастает до 5 раз! Так что несложная процедура окупается с лихвой.

Автор: Вадим Рудаков