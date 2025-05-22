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Розы порадуют обильным цветением: график подкормки с мая по сентябрь — рекомендации агронома Ксении Давыдовой

Розы порадуют обильным цветением: график подкормки с мая по сентябрь — рекомендации агронома Ксении Давыдовой

14:29, 22 май 2025

Розы, бесспорно, королевы сада, но, как и всякая королевская особа, они требуют к себе особого внимания. Чтобы эти капризные красавицы одаривали вас обильным цветением, необходимо позаботиться об их «королевском» рационе.

Агроном Ксения Давыдова делится секретами подкормки роз, которая станет настоящим эликсиром красоты для ваших любимиц.

Первая подкормка: азотный заряд для пробуждения

Как только на кустах появятся первые бутоны, что обычно происходит в мае, самое время побаловать розы кальциевой селитрой. Разведите столовую ложку удобрения в ведре воды и щедро полейте каждый куст тремя литрами этого питательного раствора. Азот в составе селитры станет мощным толчком для пышного цветения.

Вторая подкормка: нитроаммофоска для силы и яркости

Через две недели после первой подкормки пора угостить розы нитроаммофоской. Приготовьте раствор, разведя столовую ложку удобрения в ведре воды, и одарите каждый куст тремя литрами этой питательной «микстуры». Нитроаммофоска не только укрепит здоровье роз, но и сделает их цветение более обильным и ярким.

Третья подкормка: калимагнезия для стойкости

Спустя еще две недели пора позаботиться о стойкости роз. Калимагнезия станет для них настоящим щитом, повысив сопротивляемость болезням и неблагоприятным погодным условиям. Разведите столовую ложку удобрения в ведре воды и полейте каждый куст тремя литрами раствора.

Четвертая подкормка: коровяк для пышности

С мая по середину июля агроном Давыдова рекомендует побаловать розы настоем коровяка. Разведите его с водой в соотношении 1:10 и полейте каждый куст тремя литрами этой ароматной «подкормки». Коровяк щедро одарит ваши розы силой и подарит их цветению несравненную пышность.

Пятая подкормка: фосфор и калий для осеннего сияния

С июля по сентябрь розы особенно нуждаются в фосфоре и калии. Приготовьте раствор, разведя по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в 10 литрах воды, и полейте каждый куст тремя литрами этой питательной смеси. Эта подкормка поможет розам сохранить красоту и пышность цветения до самых заморозков.

Следуя этому графику подкормки, вы сможете обеспечить своим розам полноценное питание, необходимое для их здоровья и красоты. А в ответ королевы сада щедро одарят вас своим роскошным цветением, наполняя ваш сад благоуханием и чарующей атмосферой.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: розы подкормка
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