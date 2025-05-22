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Почковый клещ засохнет в момент: в мае посыпаю этой пылью смородину — ягодами завалит

Почковый клещ засохнет в момент: в мае посыпаю этой пылью смородину — ягодами завалит

14:07, 22 май 2025

С приходом теплых весенних дней садоводы и огородники сталкиваются с нашествием вредителей, угрожающих насаждениям. Некоторые мигрируют с соседних участков, другие коварно зимуют прямо на месте, терпеливо дожидаясь благоприятных условий. К последним относится крохотный, но опасный почковый клещ, который часто поражает смородину и крыжовник.

Обнаружить этого микроскопического захватчика невооруженным глазом практически невозможно из-за его мизерных размеров. Однако признаки его присутствия легко распознать. При осмотре веток весной обратите внимание на вздувшиеся, шаровидные почки и искривленные, отстающие в развитии побеги - это верный сигнал тревоги.

Эксперты настоятельно рекомендуют срочно принять меры при обнаружении такой картины. Пораженные ветви следует безжалостно обрезать и сжечь, не оставляя почковому клещу ни единого шанса. Просто обламывать почки бесполезно - это лишь распространит вредителей по участку.

Дело в том, что одна самка клеща способна дать начало целой армии из 8 тысяч новых особей, которые оккупируют единственную почку. А за весенне-летний сезон плодовитая матриарх может повторить этот процесс до 5 раз, умножая численность потомства в геометрической прогрессии.

Чтобы не допустить такого вредоносного нашествия, садоводы могут прибегнуть к народным средствам борьбы. Один из действенных приемов - опыление кустов табачной пылью, запах которой совершенно не переносят клещи. Также высокоэффективным считается опрыскивание растений специальным табачным настоем. Для его приготовления 400 граммов табачных листьев заливают 10 литрами горячей воды, настаивают двое суток, затем разбавляют водой вдвое и добавляют 20 граммов хозяйственного мыла в качестве эмульгатора.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: смородина клещи
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