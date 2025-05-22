Ложку под герань — и цветок не узнать: ни одного желтого листика, цветоносов уйма — хоть на букеты режь

12:18, 22 май 2025

Если ваша герань утратила жизненные силы и перестала радовать пышным цветением, возможно, корень проблемы кроется в недостатке питательных веществ. Нехватка минералов и витаминов может привести к пожелтению листьев, их опадению и общему угнетенному состоянию растения. Однако не спешите расставаться с любимым цветком – существует простой способ вернуть герани здоровье и роскошный вид.

Опытный цветовод Елена Литвинова делится эффективным рецептом подкормки из доступных ингредиентов, которая поможет пеларгонии восстановить силы и запустить активное цветение. Секрет кроется в цитрусовых – апельсинах и лимонах, богатых фруктовыми кислотами, витаминами, полисахаридами и микроэлементами, столь необходимыми для здорового роста растений.

Приготовить чудодейственную подкормку просто: смешайте 1 столовую ложку свежевыжатого апельсинового сока, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку сахара в 1 литре воды. Полученный концентрированный состав следует вносить в грунт герани раз в две недели вместо обычного полива. Важно дождаться, пока земляная смесь полностью просохнет, прежде чем возобновить регулярный полив.

Автор: Алия Карачурина