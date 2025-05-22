Врачи сообщили о невероятной пользе томатного сока — кому его пить обязательно, причем каждый день

11:51, 22 май 2025

Содержащиеся в томатном соке витамины, минералы и нутриенты делают его невероятно ценным напитком, утверждают специалисты. Он рекомендован тем, кто хочет сбросить лишний вес, а также людям, увлекающимся алкогольными напитками. Благодаря присутствию мощного антиоксиданта ликопина и минералов, томатный сок может облегчать симптомы похмелья и способствовать быстрому восстановлению организма после употребления спиртного.

Кроме того, томатный сок богат магнием, который оказывает благотворное влияние на нервную систему. Врачи советуют людям, подверженным стрессу, выпивать хотя бы один стакан этого напитка ежедневно. Однако не стоит увлекаться – максимальная рекомендуемая доза составляет два стакана в день. Избыточное потребление может принести больше вреда, чем пользы.

Медики также отмечают положительное воздействие томатного сока на сосудистую систему. Благодаря своим уникальным свойствам, он препятствует образованию тромбов, защищая нас от опасных сосудистых заболеваний. Кроме того, этот напиток способствует нормализации пищеварительных процессов, помогая организму усваивать даже трудноперевариваемую пищу, и снижает газообразование в кишечнике.

Автор: Алия Карачурина