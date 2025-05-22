Рекордный урожай клубники: во время цветения нанесите этот дешевый раствор – устанете собирать ягоды

11:35, 22 май 2025

Клубника - капризная красавица, требующая особого внимания и питания. Чтобы обеспечить богатый урожай этих ароматных ягод, необходимо удовлетворить потребности растения в важнейших питательных элементах.

В период цветения клубничные кусты жаждут подпитки. Это ключевой момент для формирования будущего урожая. Именно тогда растениям требуется мощный всплеск питательных веществ, способный активизировать рост и развитие завязей. Эксперты из телеграм-канала "Советы биолога" поделились рецептом эффективного удобрения, приготовленного из доступных ингредиентов.

Для создания подкормки смешайте в 10 литрах воды 2 грамма борной кислоты, 10 капель йода, 2 грамма марганцовки и 1 стакан древесной золы. Тщательно перемешайте состав до полного растворения компонентов. Этот источник жизненной силы станет для ваших клубничных кустов настоящим допингом.

Перед подкормкой увлажните почву вокруг растений, а затем внесите по 0,5 литра магического раствора под каждый куст. Действуйте аккуратно, не забрызгивая сам ягодник.

Автор: Алия Карачурина