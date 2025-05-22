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Травник Головков раскрыл шокирующую правду о подорожнике — это чудо-растение помогает далеко не только от легких ссадин

Травник Головков раскрыл шокирующую правду о подорожнике — это чудо-растение помогает далеко не только от легких ссадин

11:19, 22 май 2025

С незапамятных времен подорожник, это неприметное растение, произрастающее вдоль дорог, ассоциировался у нас с простым и доступным средством от ссадин и царапин. Однако его целебные свойства гораздо шире, о чем поведал травник Александр Головков в интервью изданию Moe-online.ru.

Секреты сбора и хранения

Свое название растение получило за то, что его можно встретить практически повсеместно в средней полосе России, особенно вдоль дорог. Наиболее ценным считается подорожник, собранный до или в начале цветения. Сушить его необходимо в тени, соблюдая все правила, чтобы сохранить целебные свойства.

Широкий спектр применения

По словам Александра Головкова, подорожник обладает поистине уникальными целебными свойствами. Его с успехом применяют при лечении цистита, геморроя, тахикардии. Незаменим он и для здоровья сердца, снижая уровень холестерина. При кашле подорожник разжижает мокроту и облегчает ее отхождение.

Незаменимый помощник для ЖКТ

Не стоит забывать и о пользе подорожника для пищеварительной системы. Он нормализует работу ЖКТ, улучшает аппетит и помогает при гастрите.

Противопоказания

Несмотря на обширный спектр применения, подорожник, как и любое лекарственное растение, имеет противопоказания. Его не следует употреблять при запорах, гастритах с повышенной кислотностью и гипотонии.

Как принимать подорожник

Самый простой и распространенный способ применения подорожника - это отвар. Для его приготовления необходимо измельчить и высушить листья растения, затем добавить их в кастрюлю с водой (около 1 стакана) и кипятить на медленном огне не более 2 минут. После этого отвар должен настояться в течение часа. Процедив полученную жидкость, ее можно принимать в течение дня 3-4 раза.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подорожник
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