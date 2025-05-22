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Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева

Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева

10:52, 22 май 2025

Чайный гриб, также известный как комбуча, — ферментированный напиток, который уже давно обрёл статус целебного эликсира. Однако, за его приятным вкусом может скрываться опасность. О потенциальном вреде чайного гриба и о том, кому он противопоказан, рассказала диетолог и терапевт Полина Васильева.

Плесень вместо пользы

Недавние исследования выявили, что в некоторых образцах чайного гриба может содержаться аспергилл — плесневый грибок, который представляет угрозу для здоровья человека. Аспергилл способен вызывать инфекции наружного уха, поражения кожи и даже изъязвления. Для людей с ослабленным иммунитетом такой напиток может стать особенно опасным, вплоть до летального исхода.

Опасность для ЖКТ

Помимо плесени, чайный гриб обладает высокой кислотностью, что может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Небольшое, но «крепкое»

Стоит отметить, что комбуча содержит небольшое количество алкоголя, о чем следует помнить людям, ведущим трезвый образ жизни, а также тем, кто принимает лекарственные препараты.

Кому стоит отказаться?

Врачи настоятельно не рекомендуют употреблять чайный гриб беременным, кормящим грудью женщинам и детям.

Взвешиваем риски и пользу

Чайный гриб, безусловно, обладает некоторыми полезными свойствами. Однако, его употребление, особенно без контроля и в неумеренных количествах, может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Важно!

Перед тем, как сделать чайный гриб частью своего рациона, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье чайный гриб
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