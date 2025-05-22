Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева
10:52, 22 май 2025
Чайный гриб, также известный как комбуча, — ферментированный напиток, который уже давно обрёл статус целебного эликсира. Однако, за его приятным вкусом может скрываться опасность. О потенциальном вреде чайного гриба и о том, кому он противопоказан, рассказала диетолог и терапевт Полина Васильева.
Плесень вместо пользы
Недавние исследования выявили, что в некоторых образцах чайного гриба может содержаться аспергилл — плесневый грибок, который представляет угрозу для здоровья человека. Аспергилл способен вызывать инфекции наружного уха, поражения кожи и даже изъязвления. Для людей с ослабленным иммунитетом такой напиток может стать особенно опасным, вплоть до летального исхода.
Опасность для ЖКТ
Помимо плесени, чайный гриб обладает высокой кислотностью, что может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Небольшое, но «крепкое»
Стоит отметить, что комбуча содержит небольшое количество алкоголя, о чем следует помнить людям, ведущим трезвый образ жизни, а также тем, кто принимает лекарственные препараты.
Кому стоит отказаться?
Врачи настоятельно не рекомендуют употреблять чайный гриб беременным, кормящим грудью женщинам и детям.
Взвешиваем риски и пользу
Чайный гриб, безусловно, обладает некоторыми полезными свойствами. Однако, его употребление, особенно без контроля и в неумеренных количествах, может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Важно!
Перед тем, как сделать чайный гриб частью своего рациона, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом.