3 ложки в лунку — помидоры, огурцы и перцы наперегонки дают урожай все лето

10:00, 22 май 2025

Весна - долгожданное время, когда можно высадить в открытый грунт или теплицы молодую рассаду томатов, огурцов и сладкого перца. Однако для получения богатого урожая важно не только соблюдать агротехнические сроки посадки, но и позаботиться о полноценном питании только что высаженных растений.

Поддержать саженцы в начале их активного роста поможет добавление в посадочные лунки экологически чистых удобрений. Одно из таких эффективных и недорогих подспорий - рисовая лузга. Данный органический компонент представляет собой твердые оболочки рисовых зернышек, оставшиеся после обработки культуры. Он буквально напичкан полезными для растений веществами.

По словам опытной огородницы Елены Литвиновой, в каждую лунку для молодых овощных культур она вносит по 3 столовые ложки рисовой шелухи. После легкого ее перемешивания с грунтом, на подготовленное место высаживаются растения.

«Содержащиеся в лузге многочисленные аминокислоты, кремний, углерод, калий, фосфор и азот способствуют быстрой адаптации саженцев и дальнейшему активному плодоношению уже к концу мая, если речь идет о тепличной культуре», - говорит специалист.

Помимо насыщения почвы питательными веществами, подстилка из рисовой шелухи обладает рядом других полезных свойств. Она улучшает воздухопроницаемость и дренаж грунта, что благоприятно влияет на дыхание корневой системы. Лузга также замедляет испарение влаги, однако препятствует чрезмерному заболачиванию почвы. Входящие в ее состав гуминовые соединения восстанавливают почвенный биоценоз, активируют развитие растений. Кроме того, рисовая шелуха обладает фунгицидной активностью, подавляя распространение различных грибковых заболеваний.

Автор: Алия Карачурина